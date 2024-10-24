Війська РФ наступають на Куп'янщині: у ЗСУ розкрили плани окупантів

Наразі головна мета ворога - вгризтися в лівобережжя Оскола, щоб отримати можливість для нового просування, сказав Юрій Федоренко.

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Ворогу важливо вгризтися на лівобережжі Оскола - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Російські окупанти наразі навряд чи здатні форсувати Оскіл. Поки що у них у планах - вчепитися в лівобережжя, захопити Кругляківку, закріпитися, і розширити плацдарм до Куп'янська-Вузлового. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

В інтерв'ю НВ він розповів про те, що наразі зарано говорити про можливість форсування ворогом річки Оскіл.

"Про це говорити на поточний момент передчасно. Звичайно, таке бажання у противника є, але як воно реалізується? Для того щоб перейти на інший бік річки Оскіл, правобережний Куп'янськ, противнику потрібно форсувати річку. Але мушу вам сказати, що 2022 року ми її форсували, відбиваючи Куп'янщину у ворога, це було дуже, дуже і дуже складне завдання. На той час ще не були розвинені такі технології, як FPV-дрони, інші засоби безпілотних систем, які зараз активно виявляють ворога і завдають йому вогневого ураження", - сказав Федоренко.

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За його словами, щоб перехід через річку став можливим, окупантам потрібно отримати достатній плацдарм для реалізації такого "завдання" і підтягнути військову техніку.

"На поточний момент ворогу важливо вгризтися на лівобережжі, тобто повною мірою окупувати населений пункт Кругляківка, закріпитися і розширювати плацдарм, зокрема до Куп'янська-Вузлового. І після поетапної окупації лівобережної Куп'янщини можемо говорити, що у противника буде достатній плацдарм з можливістю підтягнути вогневі засоби для проведення артпідготовки лівого берега і потім приведення у відповідність своїх військ для визначення завдання форсувати річку, вийти на правий берег. На поточний момент про це говорити передчасно", - підкреслив Юрій Федоренко.

Ситуація на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Обстановка в Куп'янському районі суттєво загострилася: війська РФ ведуть активні штурми і вже підходили до Куп'янська на відстань 4 км. Влада проводить евакуацію цивільних осіб із Куп'янська та населених пунктів біля лівого берега Оскола.

Росіяни спробують вийти до Оскола і ближче до Куп'янська, припустив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло. Ворог спробує повернути під свій окупаційний контроль території, які Сили оборони звільнили під час осіннього контрнаступу 2022 року.

Війська РФ, імовірно, розсікли угруповання ЗСУ на Куп'янському напрямку на два плацдарми, вважає народний депутат Харківської міськради Богдан Ткачук. За його словами, ворог робить накати зі спробами закріпитися на лівому березі Осколу.

Куп'янськ - головна мета ворога / Інфографіка: Главред

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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