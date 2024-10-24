Де тривають пекельні бої: у ЗСУ назвали критичні напрямки фронту

За словами Максима Жоріна, саме на українському солдатові тримається абсолютно все.

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Ворог намагається наступати по всій лінії фронту / Колаж: Главред, фото УНІАН, 4 окрема танкова бригада

Ситуація на фронті залишається важкою та напруженою, а ділянок, де тривають важкі бої багато. Про це пише заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, наразі важка ситуація на всіх напрямках фронту.

"Раніше ми могли говорити про більш спокійні напрямки, куди, наприклад, перекидали підрозділи в якості відпочинку. Зараз же окупанти намагаються наступати по всім напрямкам, усюди складно. На деяких — Покровськ, Торецьк, Куп’янськ - критично.", - написав Жорін. відео дня

Він застеріг від сподівань, що російські війська зупиняться на якомусь місті. За його словами, окупанти далі будуть розвивати просування, поки сили та засоби будуть дозволяти. А українська армія, ціною великих зусиль та на характері, буде стримувати ворога.

"На фоні цього всього найголовніше для всієї країни усвідомити, наскільки зараз важко українському бійцю і наскільки все суспільство має підтримувати військо. Все, що відбувається сьогодні - корупційні скандали, втомлені від війни відвідувачі концертів та ресторанів - демотивує солдата. А саме на українському солдатові тримається абсолютно все", - підкреслив захисник.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Ситуація на фронті - останні новини:

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗСУ та армія країни-агресора Росії продовжують здійснювати свої операції як і на українському фронті, так і в рамках Курської операції на території РФ. За їхніми даними, українські військові та ворожі сили нещодавно просунулися на Курщині в районі головного українського плацдарму. Зокрема, згідно з геолокаційними кадрами від 22 жовтня, ЗСУ пройшли на південний схід від Коренево до південного Зеленого Шляху.

Напередодні аналітик BILD повідомив, що російські окупанти просунулись вперед на Покровському напрямку та змогли увійти в місто Селидове на Донеччині.

Військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповідав, що ситуація на фронтах війни Росії проти України залишається складною. Окупанти, користуючись перевагою в особовому складі та військовій техніці, продовжують систематично атакувати позиції Збройних сил.

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