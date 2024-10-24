Путін побредив про перемовини і назвав "умову" Росії

Володимир Путін звинуватив Україну в нібито відмові від перемовин.

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Путін розмріявся про перемовини на умовах РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Ключові тези Путіна:

Росія хоче перемовин "виходячи з реалій"

Кремль не готовий до альтернативних варіантів перемовин

Агресорка Росія готова до будь-яких перемовин, які передбачають так звані "реалії на землі". Про це заявив кремлівський керівник Володимир Путін.

Під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС у Казані він, по суті, ще раз повторив свій "ультиматум".

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"Ми готові розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій, які складаються на землі. І не готовий ні на що інше", - розмріявся Путін.

Також він побредив про якісь "запити на перемовини від Зеленського" нібито через Туреччину, а потім, мовляв, відмову від цього української сторони. Сказав, що це було начебто нещодавно, згадавши Нью-Йорка. Схоже, Путін мав на увазі вересневу Генасамблею ООН.

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Днями президент Володимир Зеленський назвав умову перемовин із Росією.



Київ готовий до діалогу з Москвою, але на рівних. Для цього союзники мають надати Україні потужну зброю та запросити до НАТО.

Україна має сама вирішувати, коли йти на перемовини із Росією, зазначив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Париж підтримує План перемоги і вважає, що потрібно попрацювати над тим, щоб якомога більше країн виступили "за" цей документ.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Росія має дати сигнал, якщо вона готова до реальних перемовин, уточнив Володимир Зеленський. Показником могла б стати відмова агресора атакувати українську енергетику, вважає глава держави.

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