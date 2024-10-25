Війська РФ виконуватимуть головний план Путіна: названо мету наступу ворога

Оцінки Інституту вивчення війни, згідно з якими окупанти вийшли на пік наступу і обмежені в ресурсах, неправдиві, вважає Дмитро Снєгирьов.

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Головна мета війни Путіна - окупація Донбасу, - експерт / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Ключові тези Снєгирьова:

В армії РФ величезні людські ресурси

Оцінки Інституту вивчення війни неправдиві

Мета "СВО" - окупація всього Донбасу

У Росії залишається величезний ресурс для ведення наступальних операцій. Оцінки американських аналітиків Інституту вивчення війни, згідно з якими можливості росіян вичерпуються, не відповідають дійсності. Ворог наступатиме й надалі, щоб виконати ключовий план Путіна: повна окупація Донецької та Луганської областей. Про це заявив військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що росіяни на місяць призивають на війну близько 35 тисяч осіб і покривають втрати на фронті.

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"Так званий Інститут вивчення війни стверджує, що вже ледь не пік російського наступу, а ворог обмежений у своїй спроможності поповнювати особовий склад та має проблеми із матеріально-технічними ресурсами. Але все це не відповідає дійсності. На жаль, у росіян є можливість поповнювати свій особовий склад на рівні 35 тисяч осіб на місяць. За добу вони втрачають на полі бою 1000-1200 своїх солдат, проте фактично компенсують свої втрати", - зазначив Снєгирьов.

За його словами, у ворожих сил фактично безмежний ресурс у солдатах. Росіяни мають серйозні можливості для набору нових окупантів.

"У противника, умовно кажучи, безмежний людський ресурс. Лише за перше півріччя цього року кількість контрактників зросла на 160 тисяч осіб. Одноразова виплата за укладення контракту і відправку на війну зросла до показника в 400 тисяч рублів. Є так званий контингент К – ув'язнені, монополія на вербування яких тепер належить державі. Причому їх, за даними ФСІН, лише у колоніях нараховується до 400 тисяч осіб. Тепер у Росії можуть підписувати контракти з Міноборони навіть у залі суду. Продовжується і тотальна мобілізація на окупованих територіях. Також у РФ велика кількість трудових мігрантів: за даними ФСБ, їх нараховується до 12 мільйонів осіб (за останнє півріччя мігрантів там стало більше ще на 1,5 мільона). Отже, Росія має великі ресурси. Тому заяви про те, що на війні на боці Росії можуть з'явитися ще й військові КНДР, мене дуже дивують", - пояснив експерт.

Головна мета Росії в Україні

Також аналітик акцентував увагу на тому, що російські окупанти виконуватимуть головне завдання у війні, яке поставив Путін - захоплення всіх районів Донецької та Луганської областей.

"Першочерговою метою російських військ залишається виконання політично-інформаційної складової так званої СВО. Йдеться про вихід на адміністративні кордони щонайменше Луганської та Донецької областей. І вони намагатимуться реалізувати цей план, щоб виконати указ Путіна від 30 вересня 2022 року щодо включення чотирьох частково окупованих областей України до складу РФ. Невиконання указу – особистий інформаційний, політичний і військовий програш Путіна. Тому всі зусилля будуть зосереджені на повній окупації Донбасу. А "демілітаризація" – це риторика для зовнішньої публіки", - підкреслив Дмитро Снєгирьов.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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