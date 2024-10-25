Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ворог націлився відразу на три міста Донеччини: експерт озвучив план окупантів

Маріна Фурман
25 жовтня 2024, 01:17оновлено 25 жовтня, 01:54
29
На Сході російські військові намагаються встигнути захопити якомога більше територій до холодів.
ВСУ, карта
Окупанти планують захопити три міста / Колаж: Главред, фото deepstatemap, Оперативне командування "Захід"

Сценарій з дедлайнами від Кремля повторюється. Загарбники спробують окупувати Курахове, Торецьк, Часів Яр до закінчення поточного року. Про це розповів Віталій Кононученко, журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач в етері "Громадського радіо".

На думку аналітика, російські війська на Донбасі постійно змінюють свої загарбницькі цілі.

"То окупанти рухаються до Покровська, то — в сторону Курахового, то намагаються прочавити Мирноград.", - зазначає Кононученко.

відео дня

Він також пояснює, що ворог намагається вести наступальні дії там, де бачать прогалини в українській обороні.

"Так було з містом Українськ, яке досить швидко окупували росіяни, бо, на жаль, там оборона була слабша. Потім вони спробували наступати на Мирноград, але тут для них майже нічого не вдалося досягти. І зараз окупанти знову знайшли точку, де українська оборона була слабшою — так вони продавили південний фланг Селидового. А після цього частково просунулися на північному фланзі біля міста. Станом на сьогодні можемо вже говорити про те, що на жаль, міські квартали Селидового частково окуповані Росією", - розповідає оглядач.

Водночас за словами аналітика, росіяни хочуть до холодів закріпитися та захопити Курахове, Торецьк, Часів Яр.

Ворог націлився відразу на три міста Донеччини: експерт озвучив план окупантів
Часів Яр / Инфографика: Главред

Хто такий Віталій Кононученко

Віталій Кононученко - журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач.

Спеціалізується на аналізі супутникових знімків і втрат військової техніки. Магістр НаУКМА за спеціальністю "Журналістика"

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомляв, що окупанти спробують захопити Покровськ в Донецькій області до Нового року. За словами експерта, на Покровському напрямку ворог намагається розвивати флангові операції та атакувати з флангів.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал армії України Микола Маломуж розповідав, що цілі окупаційних військ залишаються незмінними. Армія РФ буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до закінчення цього року.

Керівник ГУР Кирило Буданов, посилаючись на російські дані інформував, російське керівництво має намір завершити війну в Україні до кінця 2025 - початку 2026 року. Для Росії це критичний термін, аби досягти перемоги, оскільки з середини 2025 року країна зіткнеться з серйозними економічними проблемами та потребою в мобілізації.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення російські війська війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше
Війська РФ виконуватимуть головний план Путіна: названо мету наступу ворога

Війська РФ виконуватимуть головний план Путіна: названо мету наступу ворога

01:09Україна
В Україні лунають вибухи: Київ та інші регіони під ворожою атакою

В Україні лунають вибухи: Київ та інші регіони під ворожою атакою

00:35Україна
Погроза Трампа вдарити по Москві: Путін відреагував на заяву

Погроза Трампа вдарити по Москві: Путін відреагував на заяву

00:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
Дощі накриють частину України: у яких областях будуть опади

Дощі накриють частину України: у яких областях будуть опади

Чим А-92 відрізняється від А-95: який бензин найкращий для авто

Чим А-92 відрізняється від А-95: який бензин найкращий для авто

Краще за оцет і соду: як видалити наліт в унітазі 1 натуральним засобом

Краще за оцет і соду: як видалити наліт в унітазі 1 натуральним засобом

Як онлайн перевірити, чи перебуває військовозобов’язаний у розшуку: пояснення адвоката

Як онлайн перевірити, чи перебуває військовозобов’язаний у розшуку: пояснення адвоката

Червона тривога і підвищена готовність: Чарльзу і Каміллі загрожує небезпека

Червона тривога і підвищена готовність: Чарльзу і Каміллі загрожує небезпека

Останні новини

02:41

Складна головоломка на швидкість: потрібно знайти дивну чашку за 9 секунд

01:49

Росія поширює нестабільність у світі: в ЄС відреагували на відправку військ КНДР

01:30

Голлівудська зірка розкрив бурхливий роман із Демі Мур

01:17

Ворог націлився відразу на три міста Донеччини: експерт озвучив план окупантів

01:09

Війська РФ виконуватимуть головний план Путіна: названо мету наступу ворога

Повістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатомПовістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатом
01:00

Не Курщиною єдиною: Україна може відкрити новий фронт в РФ - Снєгирьов

00:35

В Україні лунають вибухи: Київ та інші регіони під ворожою атакою

00:26

Обережно з вологим прибиранням: які предмети інтер'єру не варто мити водою

00:07

Погроза Трампа вдарити по Москві: Путін відреагував на заяву

Реклама
24 жовтня, четвер
23:45

Потужний спалах стався на Сонці: коли влупить сильна магнітна буря

23:07

Війська РФ наступають на Куп'янщині: у ЗСУ розкрили плани окупантів

23:03

Ворог готує "ударний кулак": експерт окреслив можливий напрямок атаки

22:58

Фани королівської сім'ї були б шоковані: родич розповів, які насправді Кейт Міддлтон і принц Вільям

22:48

Як поліція знаходить військовозобов'язаних у "розшуку": адвокат роз'яснила процедуру

22:07

"Улюблене росіянами місто": Крістіна Орбакайте покинула США - деталі

21:54

Не ідеальні аристократи з книжок: зять принцеси Анни розкрив правду про БКС

21:52

Шольц публічно відкинув перший пункт Плану перемоги Зеленського

21:45

Путін побредив про перемовини і назвав "умову" Росії

21:43

Загинули молоді хлопці: армія РФ цинічно вдарила по відділенню пошти - деталіФото

21:21

Олена Мозгова розповіла про аварію, яка перевернула її життя

Реклама
21:19

"Було боляче": Дмитро Дікусар уперше за довгий час вийшов на зв'язок

21:07

Де тривають пекельні бої: у ЗСУ назвали критичні напрямки фронту

21:06

Виїхав із Росії перед війною: помер відомий український поет

21:02

Поколупався в носі та розглядає кози: Лавров і Путін зганьбилися на самітіВідео

20:58

Знову будуть сяяти: як правильно чистити дзеркала – 6 домашніх засобів

20:55

Зʼявилась реакція Зеленського на поїдання генсеком ООН російського короваю

20:42

Величезний стовп вогню і диму: на складі США в Південній Кореї спалахнула пожежаВідео

20:42

Молодий співак розкритикував Тіну Кароль: "Вона не музикант"

20:35

Путін вибухнув першою заявою про військових КНДР у Росії

20:17

"Справжня історія Криму": у Ризі відбувся показ документального проєкту продюсера 1+1 media Акіма Галімова

20:09

Чи є різниця між коричневими та білими яйцями: цікавий факт

20:08

Родина колишнього очільника БЕБ Федорова заробляє на державних підрядах газових компаній

19:54

СБУ знову спрацювала на випередження, - експерт про зірвані теракти в Києві

19:54

"Навіщо приховувати?": Діва Монро прокоментувала чутки про материнство

19:51

Третя світова війна не за горами: ЗМІ озвучили наслідки вступу КНДР у війну

19:43

Чи буде кінець війни у 2025 році: у Третій штурмовій зробили прогноз

19:33

Договір про передачу окупованих територій РФ: Подоляк видав заяву про Третю світову

19:15

Погода різко змінюється: які регіони накриють дощі

19:05

КНДР "передала" Росії до 12 тисяч солдатів, перші підрозділи вже під Курськом - ГУР

19:02

РФ може готувати нове вторгнення: які країни НАТО під загрозою

Реклама
18:55

Байдену порадили не дозволяти ЗСУ бити вглиб Росії: ЗМІ дізналися деталі

18:51

Водій якого автомобіля має право виконати розворот: важка задача з ПДРВідео

18:37

Надя за пліт, а Міша в танець: Кацурін показав, як розважається без Дорофєєвої

18:35

Неприємності примножаться: що не можна робити 25 жовтня - прикмети

18:10

"Доручення слід виконати до початку зими": Зеленський провів засідання Ставки

18:00

Клуб ображених країн. Чого Україні та світу чекати після саміту БРІКС

17:53

Документальна стрічка "Мирні люди" вийде на Київстар ТБ новини компанії

17:50

РФ хоче створити буферні зони у трьох областях України: ЗСУ мають свій планЕксклюзив

17:48

Убили разом із дружиною: у Баку жорстоко розправилися з актором російського театру і кіно

17:32

Вийде смачніше, ніж оселедець: як замаринувати скумбрію – простий рецептВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти