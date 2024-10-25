Ворог націлився відразу на три міста Донеччини: експерт озвучив план окупантів

На Сході російські військові намагаються встигнути захопити якомога більше територій до холодів.

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Окупанти планують захопити три міста / Колаж: Главред, фото deepstatemap, Оперативне командування "Захід"

Сценарій з дедлайнами від Кремля повторюється. Загарбники спробують окупувати Курахове, Торецьк, Часів Яр до закінчення поточного року. Про це розповів Віталій Кононученко, журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач в етері "Громадського радіо".

На думку аналітика, російські війська на Донбасі постійно змінюють свої загарбницькі цілі.

"То окупанти рухаються до Покровська, то — в сторону Курахового, то намагаються прочавити Мирноград.", - зазначає Кононученко.

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Він також пояснює, що ворог намагається вести наступальні дії там, де бачать прогалини в українській обороні.

"Так було з містом Українськ, яке досить швидко окупували росіяни, бо, на жаль, там оборона була слабша. Потім вони спробували наступати на Мирноград, але тут для них майже нічого не вдалося досягти. І зараз окупанти знову знайшли точку, де українська оборона була слабшою — так вони продавили південний фланг Селидового. А після цього частково просунулися на північному фланзі біля міста. Станом на сьогодні можемо вже говорити про те, що на жаль, міські квартали Селидового частково окуповані Росією", - розповідає оглядач.

Водночас за словами аналітика, росіяни хочуть до холодів закріпитися та захопити Курахове, Торецьк, Часів Яр.

Часів Яр / Инфографика: Главред

Хто такий Віталій Кононученко Віталій Кононученко - журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач. Спеціалізується на аналізі супутникових знімків і втрат військової техніки. Магістр НаУКМА за спеціальністю "Журналістика"

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомляв, що окупанти спробують захопити Покровськ в Донецькій області до Нового року. За словами експерта, на Покровському напрямку ворог намагається розвивати флангові операції та атакувати з флангів.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал армії України Микола Маломуж розповідав, що цілі окупаційних військ залишаються незмінними. Армія РФ буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до закінчення цього року.

Керівник ГУР Кирило Буданов, посилаючись на російські дані інформував, російське керівництво має намір завершити війну в Україні до кінця 2025 - початку 2026 року. Для Росії це критичний термін, аби досягти перемоги, оскільки з середини 2025 року країна зіткнеться з серйозними економічними проблемами та потребою в мобілізації.

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