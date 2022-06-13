"Окупанти радісно просуваються": на харківському напрямку трапилася маленька зрада - Арестович

Арестович / УНІАН

В Харківської області окупанти повільно просуваються на півночі і сході і захоплюють населені пункти в "сірій" зоні. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

"Харківська область. Вони кинули резерви туди злобно. І почали трохи віджимати від півночі хоробро. І трошки рушили на сході. Хоробро теж", - сказав він.

При цьому Арестович зазначив, що останні 5 або 6 днів по Харкову б'є ворожа ствольна артилерія.

"До цього їх віджали, вони били Ураганами і Смерчами з російської території, а зараз знову ствольна пішла", - сказав він.

"Тобто на харківському напрямку у нас маленька зрада. У тому сенсі, що вони радісно просуваються. Потихеньку. Повільно. Беруть населені пункти в "сірій" зоні, які ми особливо не утримували, але тим не менше. Це для того, щоб нам медом не здавалося південніше, в районі Ізюма, Слов'янська і так далі. Ця музика буде вічно, поки не прийде зброя в достатній кількості", - додав Арестович.

У той же час, за його словами, інформація про взяття росіянами Старого Салтова не відповідає дійсності - окупанти захопили населений пункт в 15 кілометрах від селища.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня заявив, що ЗСУ не можуть перейти до широкомасштабної контрнаступальної військової операції через брак військової техніки. У російських окупантів перевага в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що армії України для повномасштабного контрнаступу потрібно багато сучасної зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Також слід сформувати шість бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше зброї від Заходу. Українські війська серйозно поступаються в артилерійській потужності російської армії на Донбасі. Без поставок потрібної кількості озброєнь Україні складно зупинити наступ Росії, не кажучи вже про перехід до контрнаступальної військової операції.

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