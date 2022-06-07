"Прости, що були разом так мало": під Харковом окупанти вбили 19-річного студента-філософа

19-річний Данило Євтушенко / соцмережі, pixabay

У Харківській області 31 травня під ракетними ударами на передовій загинув 19-річний військовослужбовець Сил територіальної оборони ВСУ Данило Євтушенко.

Хлопець навчався на другому курсі Києво-Могилянської академії на філософа. Ще на початку війни Данило пішов у терроборону, але навчання не припиняв.

Тітка молодого військового Олександра Проценка розповіла, що буквально за кілька годин до загибелі він писав своєму викладачеві з приводу проходження сесії.

"Даня виріс без мами, моя сестра померла, коли йому було шість. Вихований батьком і бабусею, він з дитинства був добрим і кмітливим. Даня ніколи не користувався цією "пільгою напівсироти", а стійко тримав удари життя, ще й допомагав іншим. У школі Данька був головним учасником всіх можливих і неможливих олімпіад. Його вже на них заявляли по дефолту, а він — приносив перемоги. Я часто потім цікавилася: "Ну що там було? Які питання?" І ми разом змагалися в пошуку правильних відповідей. У 2020 році Даня вступив на бюджет філософського факультету Національного університету "Києво-Могилянська академія"", - розповідає жінка.

Жінка каже, що Даня був одним з найбільш здібних студентів.

"Чудово володів англійською. Багато читав, міг годинами говорити про філософію та історію. Скажу більше, він в окопах продовжував вдало закривати сесію! Грав на багатьох музичних інструментах, постійно придумував щось нове або шукав нові виклики для себе і завжди був серцем і моторчиком компанії. Всерйоз захоплювався кіно і вже подумував про те, щоб знімати власне... За кілька місяців до війни я поділилася з ним своєю режисерською бібліотекою.

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За словами родички, з першого дня цієї проклятої війни Даня вступив в територіальну оборону Києва, а згодом - бився в лавах ЗСУ.

"Захищати Україну - цей вибір зробив свідомо: "Соромно сидіти вдома, коли на твою країну нападають. Я буду захищати". Ми не могли його відмовити. Але повинні були підтримати, що і робили. В ту ніч мені приснився поганий сон, і я прокинулася не в змозі дихати. Я відразу зрозуміла, що сталося щось погане. За кілька днів до нас долетіла звістка про загибель данини під ударами російських ракет у Харківській області, на передовій. Їх загинуло п'ятеро. Хлопці різного віку. Був серед них і 21-річний студент-історик. Тепер їм вистачить часу і тим, про які говорити на небі разом... Данька був налаштований на перемогу, вже будував плани на наступний рік, а на моє "Ну як ти там?" - відповідав: "Все буде добре, можна жити!". І ти будеш жити! У наших серцях і спогадах! Я все переживаю, що ти там більше не почуєш нових пісень, не побачиш нового кіно, але у тебе там відмінна компанія, ви точно що-небудь придумаєте разом, я в тобі не сумніваюся. Дякую, що був справжнім, чесним, відкритим і вдячним! Ціную кожну мить нашого спілкування. Вибач, що були разом так мало", - написала тітка загиблого військового.

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