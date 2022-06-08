Харків та Запоріжжя під загрозою: війська РФ підсилюють свої позиції - Міноборони

Війська Росії посилюються на Харківському та Запорізькому напрямках - Міноборони / Колаж Reuters, Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська Росії ведуть підготовку до нових атак позицій сил оборони України. На Запорізькому напрямку ворог нарощує систему вогню. На Харківському напрямку загарбники зміцнюють особовий склад. Удари по українських територіях можуть бути нанесені, у тому числі, і з окупованого Криму. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

В опублікованому Міноборони зведенні йдеться про те, що російські війська на Запорізькому напрямку, в районі Василівки, розмістили до 30 танків Т-62, обладнавши довготривалі вогневі точки. Населений пункт розташований за 35 км на південь від міста Запоріжжя.

читайте такожАрмія України за місяць освоїть далекобійні РСЗВ HIMARS з дальністю пуску на 80 км - Пентагон"На Запорізькому російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, в районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 в якості довготривалих вогневих точок", - зазначено в повідомленні.

Крім того, окупанти можуть бити по материковій Україні з території захопленого у 2014 році Криму.

"У районі Мілководного (8 км до адміністративної межі з Херсонської обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК" Іскандер-М", - пише Мотузяник.

Також у зведенні зазначено, що ворожі війська поповнюють свій особовий склад. На Харківському напрямку армія РФ зосереджена на утриманні зайнятих позицій. Ворог перекинув до району села Веселе, яке знаходиться в 17 кілометрах на північний схід від Харкова, одну батальйонну тактичну групу.

Дивіться відео Главред - Зеленський сказав, що Україна повинна перемогти Росію на полі бою

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня заявив, що ЗСУ не можуть перейти до широкомасштабної контрнаступальної військової операції через брак військової техніки. У російських окупантів перевага в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що армії України для повномасштабного контрнаступу потрібно багато сучасної зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Також слід сформувати шість бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше зброї від Заходу. Українські війська серйозно поступаються в артилерійській потужності російської армії на Донбасі. Без постачань потрібної кількості озброєнь Україні складно зупинити наступ Росії, не кажучи вже про перехід до контрнаступальної військової операції.

Главред рекомендує: