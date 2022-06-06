Випускний вальс на фоні зруйнованої школи: у Харкові випускники зворушили своїм танцем

У Харкові випускники станцювали прощальний вальс біля зруйнованої школи / Скріншот

У Харкові 11-класники станцювали випускний вальс на руїнах своєї зруйнованої школи №134. У школі вцілів лише майданчик для гри у баскетбол. Саме там і відбулося прощання з навчальним закладом. Про це повідомляє Суспільне.

На території школи точилися бої. Туди ще 27 лютого вдерлося близько 30 окупантів. Однак навчальний заклад став і могилою для рашистів - українські захисники їх знищили.

Руйнування навчального закладу бачив один із випускників Гліб Опашнян, будинок якого знаходиться за 500 метрів від школи.

"Я почув, що почали стріляти й з батьком пішов на другий поверх свого дому. Я відчув страх, осколок пролетів над моїм домом і влучив у дім сусідів. Те, що загарбники полягли тут - це для мене радісна новина", - сказав випускник.

Учителька географії Олена Мосолова приходить до школи ледь не щодня. Її донька теж випускається зі зруйнованого навчального закладу. Жінка вважає вальс можливістю хоч якось компенсувати останній дзвоник для школярів.

"Останній дзвоник ми собі трохи не так уявляли для своїх дітей, але сталося так, як сталося, й хочеться якесь свято діткам. Я сюди щодня прихожу, не відпускає", – каже Олена Мосолова.

Випускників підтримали і бійці підрозділу Кraken, які звільнили школу від рашистів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Харків у ніч на четвер, 2 червня. Ворожий снаряд влучив у будівлю школи на Салтівці. Внаслідок цього загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення. Трьох жінок, які були у школі, врятували рятувальники.

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