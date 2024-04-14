Генерал розкрив максимальні втрати РФ: ЗСУ 'перемололи' тисячі окупантів

Суттєвих втрат зазнала військова техніка російських військ, розповів Олександр Павлюк.

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ЗСУ знищують росіян на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк назвав втрати російських окупантів за тиждень.

Як повідомив він у своєму Telegram, із 7-го до 14-го квітня ЗСУ знищили 6140 загарбників РФ.

Водночас українським захисникам за цей самий час вдалося ліквідувати 1302 одиниці озброєння та військової техніки країни-агресора.

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"За тиждень з 07 по 14 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6140 осіб особового складу противника", - написав він.

Павлюк уточнив, що суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ, зокрема:

100 танків;

214 бойових броньованих машин;

236 артилерійських систем;

10 РСЗВ;

9 установок ППО;

388 одиниць автотехніки;

41 одиниця спецтехніки;

25 ворожих ракет;

279 БпЛА.

/ t.me/Pavliuk_KSV

Ситуація на фронті

Раніше аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром. Бої тривали на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили небезпеку на фронті через "потужний ривок" росіян на Часів Яр. Загарбники акумулюють свої сили на сході України. Ілля Євлаш заявив, що РФ розглядають це місто як ключове для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ зробили заяву про наступ Росії на Часів Яр. Російські окупанти атакували позиції Сил оборони України невеликими групами на бронетехніці, але отримали відсіч, сказав підполковник Назар Волошин. Українські війська відбили ворожі штурми.

Хто такий Олександр Павлюк? Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія. Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України". На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли. 15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

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