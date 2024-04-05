Загроза захоплення Часового Яру: у ЗСУ розповіли про складну ситуацію на фронті

У Збройних силах України прокоментували ситуацію навколо боїв за місто Часів Яр Донецької області.
У ЗСУ спростували інформацію, що з'явилася про те, що російські війська нібито увійшли в передмістя Часового Яру, повідомляє Reuters.
Про це в коментарі журналістам повідомив речник східного угруповання ЗСУ Андрій Задубінний.
Водночас українські військові визнають, що ситуація в цьому районі "дуже складна".
"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ) там немає. Не вірте російським повідомленням", - додав Задубінний.
Окупація Донбасу
Незаконна тимчасова окупація Донбасу - бойові дії на території Донецької та Луганської областей України, що почалися у квітні 2014 року та передували повномасштабному кривавому вторгненню Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
Раніше повідомлялося про важку ситуацію на Донбасі. Складна ситуація склалася на схід від Часового Яру - там окупанти зайшли в крайні будинки. Були штурми і на багатоповерхівки, але противнику не вдалося закріпитися.
Нагадаємо, раніше моніторинговий канал DeepState повідомляв про те, що російські окупанти просунулися на Донецькому напрямку. Зокрема, їм можливо вдалося захопити населений пункт Водяне.
Як повідомляв Главред, керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко заявив, що російська окупаційна армія, імовірно, готує наступ в Україні у 2024 році, але якщо агресор діятиме так само, як у 2022-му, то атаку буде відбито. Мусієнко також назвав два сценарії, згідно з якими може діяти 150-тисячне угруповання військ РФ.
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