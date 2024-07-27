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Понад 400 ударів по Запорізькому району за добу: які наслідки атак РФ

Марія Николишин
27 липня 2024, 08:42
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Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, каже Федоров.
Понад 400 ударів по Запорізькому району за добу: які наслідки атак РФ
РФ завдала 408 ударів по Запорізькому району / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок атак країни-агресорки Росії на Запорізький район 26 липня, поранення отримали дві жінки та один чоловік. Про це повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, впродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах області.

"8 авіаційних ударів війська РФ завдали по Кам’янському, Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці. 224 БпЛА різної модифікації атакували Лежине, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 167 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Щербаків", - наголосив Федоров.

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Він також додав, що надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Запорізький напрямок фронту - що відомо

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов раніше повідомляв, що російська окупаційна армія нарощує резерви для активізації бойових на півдні Запорізької області.

Речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що в самій Запорізькій області росіян досить багато - майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості – десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі.

Крім того, 16 червня російські війська здійснили обмежені наступальні операції в напрямку населених пунктів Старомайорське та Урожайне, які знаходяться на кордоні Запорізької та Донецької областей. У звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що росіяни можуть почати новий наступ на даній ділянці фронту.

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