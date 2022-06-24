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У Херсоні підірвали авто відомого колаборанта Савлученка – він загинув

24 червня 2022, 10:35

За повідомленнями російських ЗМІ, власник авто внаслідок підриву загинув на місці.

колаборант дмитрий савлученко
У Херсоні підірвали авто відомого колаборанта Савлученка – він загинув/ Telegram Геращенко, Telegram Казанский

У тимчасово окупованому Херсоні підірвали автомобіль одного з місцевих колаборантів – Дмитра Савлученка.

Про це повідомив у Telegram радник керівника українського МВС Антон Геращенко. Він зазначає, що таку інформацію підтвердили російські ЗМІ.

Як повідомило російське пропагандистське інформагентство "ТАРС", Савлученко загинув.

Дмитро Савлученко був членом молодіжної організації "Нова Русь" і проросійським активістом із партії Анатолія Шарія.

В окупованому Херсоні він завідував питаннями молоді та спорту у так званій "адміністрації" окупантів.

  • У Херсоні підірвали авто місцевого колаборанта Савлученка
    У Херсоні підірвали авто місцевого колаборанта Савлученка Telegram Геращенко, Telegram Казанский
  • У Херсоні підірвали авто місцевого колаборанта Савлученка
    У Херсоні підірвали авто місцевого колаборанта Савлученка Telegram Геращенко, Telegram Казанский
  • У Херсоні підірвали авто місцевого колаборанта Савлученка
    У Херсоні підірвали авто місцевого колаборанта Савлученка Telegram Геращенко, Telegram Казанский

Савлученко ще до окупації довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю. Український блогер і журналіст Денис Казанський припускає, що не обов’язково його могли ліквідувати українські спецслужби – це може бути і наслідок кримінальних суперечок.

За словами Казанського, зараз на окупованих територіях як російські загарбники, так і колаборанти намагаються поділити награбоване майно.

"Тож "парад підривів", який зараз походить від Мелітополя до Херсона – це далеко не завжди робота СБУ. Бандити та грабіжники охоче зводять рахунки один з одним, оскільки всі ці вбивства та вибухи якраз дуже зручно списувати на українські ДРГ", – зазначає журналіст.

Це вже не вперше у Херсоні підривають автомобілі колаборантів. Так, у суботу, 18 червня, в місті прогримів потужний вибух. Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева, а сам удар припав на автомобіль. Пізніше стало відомо, що це було авто начальника виправної колонії № 90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів. Проте точно не відомо, чи він загинув.

Також раніше повідомлялося, що партизани влаштували вибухи в Мелітополі на Запоріжжі. Вони підірвали рейки перед бронепотягом.

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