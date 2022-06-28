Окупанти обстріляли Одещину крилатими ракетами типу "Онікс"

Окупанти обстрілюють Одеську область/Facebook / 28brigade

Російські окупанти продовжують атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу "Онікс", йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь.

"Після ранкового знищення ще п'ять ракет були випущені по береговій лінії протягом дня". - заявили в командуванні.

Там додали, що обійшлося без істотних руйнувань і постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закритий.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 червня окупанти завдали по Одеській області ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

У результаті попадання до житлового кварталу мирного селища сталося руйнування і загоряння декількох житлових будинків і господарських будівель на орієнтовній площі 500 м кв.

Як повідомляв Главред, вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетного удару по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці. В результаті попадання ракети в житловий будинок постраждали шестеро людей.

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