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Вибухи в Одесі, над містом - дим: перші подробиці

20 червня 2022, 07:30

Вранці 20 червня в Одесі оголосили повітряну тривогу. Буквально за кілька хвилин пролунав вибух. Офіційної інформації поки що немає.

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Вибух в Одесі прогримів за ктлька хвилин після початку повітряної тривоги / Фото УНІАН

Вранці в понеділок, 20 червня, в Одесі пролунав вибух. Над містом видно дим. Офіційної інформації поки що немає.

Як пише Суспільне, спочатку в Одесі оголосили повітряну тривогу і буквально за кілька хвилин пролунав вибух.

Як пишуть ЗМІ, сили ППО збили ракету.

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Як повідомляв Главред, 17 червня в Миколаєві прогриміли два потужних вибухи. Окупанти вдарили крилатими ракетами по житловому кварталу. Двоє людей загинули, 20 - поранені.

Також вибух прогримів у самому центрі окупованого Донецька. Над містом піднявся величезний стовп чорного диму. Його було видно з усіх районів.

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