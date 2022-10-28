Окупанти не планують здавати Херсон, мінують околиці та готуються до вуличних боїв - Хлань

Окупанти замінували околиці Херсона та готуються до вуличних боїв / Фото УНІАН

Російські окупанти не планують здавати Херсон. Навпаки, вони мінують поля на околицях і готуються до вуличних боїв. Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, кадировці були першими, хто організовано виходив з Херсона, але їм знайшлася заміна. Лінію фронту, яка знаходиться на відстані 30 кілометрів від Херсона, зараз посилили за рахунок мобілізованих, які нещодавно прибули та перебувають фактично на першій лінії.

"Якраз за їхніми спинами окупанти проводять тотальне замінування полів, залишаючи тільки дороги, тобто з лінії фронту повернутися можна лише по дорогах. Тобто фактично окупанти зараз, провівши це замінування другої оборони рашистів, замінили кадирівців, яких використовували як загороджувальні загони", – розповів Хлань.

Він вважає, що окупанти дійсно боротимуться за місто Херсон і проводитимуть вуличні бої.

"Вони піднімали істерію, якраз провокуючи те, щоб максимальна кількість наших людей виїхала з Херсона. Для них метою було, щоб якраз партизанський рух не допомагав нашим Збройним силам і не бив їх у спину. Тому з цією метою була спровокована якраз масова евакуація, для того щоб максимально зачистити місто від цивільних осіб, крім рашистів. Тому що їм так легше буде виявляти рух опору і проукраїнськи налаштованих людей, які чекають на Збройні сили України", – додав він.

Ситуація в Херсоні

Президент України Володимир Зеленський 27 жовтня заявив, що російські загарбники насправді не відступають з Херсона, а всі заяви про те, що вони відводять звідти свої війська, є інформаційною операцією російської сторони. Таким чином окупанти намагаються змусити Україну кинути на цей напрямок більшу кількість військових, щоб відтягнути їх з інших напрямків.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Збройні Сили України проводять успішний контрнаступ на півдні нашої країни. Щоб прискорити втечу росіян, українські захисники збираються рухатися як в Херсон, так і в Нову Каховку – щоб взяти під контроль дамбу Каховської ГЕС.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти можуть здійснити серію терактів у Херсонській області, коли їм доведеться відходити з окупованих територій регіону. Зокрема, вони можуть підірвати житлові будинки і завдати критичної шкоди інфраструктурі.

Військовий експерт Олег Жданов раніше зазначав, що російські загарбники налаштовані битися за Херсон, для його "оборони" вони перекинули до тимчасово окупованого міста ще кілька батальйонно-тактичних груп (БТГ). Всього в даний час угруповання загарбників в місті становить близько 30 тисяч військовослужбовців.

Також раніше військовий експерт Михайло Самусь говорив, що Путін не хоче віддавати Херсон, адже це буде дуже сильним ударом по його іміджу.

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