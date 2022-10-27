Відступ росіян з Херсона – це інформаційна операція: Зеленський розкрив "підступ" плану РФ на півдні

Відступ росіян з Херсона – це інформаційна операція, заявив Зеленський/ скрін, Міноборони РФ

Російські загарбники насправді не відступають з Херсона, а всі заяви про те, що вони відводять звідти свої війська, є інформаційною операцією російської сторони. Таким чином окупанти намагаються змусити Україну кинути на цей напрямок більшу кількість військових, щоб відтягнути їх з інших напрямків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della. При цьому окупанти розуміють, що якщо їхня оборона тимчасово окупованого міста буде неуспішною, то вони опиняться в оточенні.

"Я не бачу, щоб вони втікали з Херсона. Це інформаційна атака. Це така атака для нас, щоб ми пішли туди, щоб перекинули війська з інших небезпечних напрямків. Це була їхня інформаційна операція, вони не готові залишити Херсон. Але вони знають: якщо ми досягнемо успіху, вони не матимуть змоги вийти", – зазначає президент України.

Зеленський зазначив, що найбільш підготовлені солдати окупантів залишаються на місці і не відходять з окупованого Херсона.

На зауваження журналіста, що росіяни вивозять з Херсона мирне населення, президент України зазначив, що насправді виїжджає невелика кількість цивільних.

Проте Зеленський запевнив, що українські військові зможуть звільнити тимчасово окупований обласний центр Херсонщини. Але захисники нашої держави не можуть спішити із цим завданням, адже ціною поспіху можуть стати людські життя, каже український президент.

"Це складно (звільнити Херсон – ред.), тому що ціною є люди. Ми ставимося до людей не так, як у Росії. Для неї неважливо, скільки людей помруть завтра. А для нас це дуже важливо, ми не можемо так чинити. Не можемо сказати: "Ідіть туди і помирайте", – зазначає Зеленський.

Він наголосив, що для збереження життів українські військові не спішать, натомість продумують усі шляхи і варіанти. Також Україна просить партнерів надати більшу кількість броньованої техніки, адже це допоможе зберегти більше життів.

Зеленський додав, що у Путіна немає плану Б чи В. У нього тільки один план – окупувати всю територію України.

Наступ ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти можуть здійснити серію терактів у Херсонській області, коли їм доведеться відходити з окупованих територій регіону. Зокрема, вони можуть підірвати житлові будинки і нанести критичні збитки інфраструктурі.

Військовий експерт Олег Жданов раніше зазначав, що російські загарбники налаштовані битися за Херсон, для його "оборони" вони перекинули у тимчасово окуповане місто ще декілька батальйонно-тактичних груп (БТГ). Загалом нині угруповання загарбників у місті становить близько 30 тисяч військовослужбовців.

Також раніше військовий експерт Михайло Самусь казав, що Путін не хоче віддавати Херсон, адже це буде дуже сильний удар по його іміджу. Для Путіна вихід окупаційних військ з правого берега Дніпра – це дуже серйозна репутаційна втрата. Адже спочатку анексувати ці території, а потім накивати звідти п’ятами – це нонсенс з військової точки зору.

Читайте також: