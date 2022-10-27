УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Відступ росіян з Херсона – це інформаційна операція: Зеленський розкрив "підступ" плану РФ на півдні

27 жовтня 2022, 19:27

Російський диктатор Путін не має плану Б чи В. У нього тільки один план – окупувати всю територію України.

Владимир Зеленский, российские военные
Відступ росіян з Херсона – це інформаційна операція, заявив Зеленський/ скрін, Міноборони РФ

Російські загарбники насправді не відступають з Херсона, а всі заяви про те, що вони відводять звідти свої війська, є інформаційною операцією російської сторони. Таким чином окупанти намагаються змусити Україну кинути на цей напрямок більшу кількість військових, щоб відтягнути їх з інших напрямків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della. При цьому окупанти розуміють, що якщо їхня оборона тимчасово окупованого міста буде неуспішною, то вони опиняться в оточенні.

"Я не бачу, щоб вони втікали з Херсона. Це інформаційна атака. Це така атака для нас, щоб ми пішли туди, щоб перекинули війська з інших небезпечних напрямків. Це була їхня інформаційна операція, вони не готові залишити Херсон. Але вони знають: якщо ми досягнемо успіху, вони не матимуть змоги вийти", – зазначає президент України.

Зеленський зазначив, що найбільш підготовлені солдати окупантів залишаються на місці і не відходять з окупованого Херсона.

На зауваження журналіста, що росіяни вивозять з Херсона мирне населення, президент України зазначив, що насправді виїжджає невелика кількість цивільних.

Проте Зеленський запевнив, що українські військові зможуть звільнити тимчасово окупований обласний центр Херсонщини. Але захисники нашої держави не можуть спішити із цим завданням, адже ціною поспіху можуть стати людські життя, каже український президент.

"Це складно (звільнити Херсон – ред.), тому що ціною є люди. Ми ставимося до людей не так, як у Росії. Для неї неважливо, скільки людей помруть завтра. А для нас це дуже важливо, ми не можемо так чинити. Не можемо сказати: "Ідіть туди і помирайте", – зазначає Зеленський.

Він наголосив, що для збереження життів українські військові не спішать, натомість продумують усі шляхи і варіанти. Також Україна просить партнерів надати більшу кількість броньованої техніки, адже це допоможе зберегти більше життів.

Зеленський додав, що у Путіна немає плану Б чи В. У нього тільки один план – окупувати всю територію України.

Наступ ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти можуть здійснити серію терактів у Херсонській області, коли їм доведеться відходити з окупованих територій регіону. Зокрема, вони можуть підірвати житлові будинки і нанести критичні збитки інфраструктурі.

Військовий експерт Олег Жданов раніше зазначав, що російські загарбники налаштовані битися за Херсон, для його "оборони" вони перекинули у тимчасово окуповане місто ще декілька батальйонно-тактичних груп (БТГ). Загалом нині угруповання загарбників у місті становить близько 30 тисяч військовослужбовців.

Також раніше військовий експерт Михайло Самусь казав, що Путін не хоче віддавати Херсон, адже це буде дуже сильний удар по його іміджу. Для Путіна вихід окупаційних військ з правого берега Дніпра – це дуже серйозна репутаційна втрата. Адже спочатку анексувати ці території, а потім накивати звідти п’ятами – це нонсенс з військової точки зору.

Читайте також:

війна в Україні новини Херсона Володимир Зеленський Володимир Путін вторгнення Росії Херсонська область
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:49

Володимир Остапчук висловився про особисте життя після новини про розлучення

19:47

"До краю прірви ми підійдемо": астролог зробила тривожний прогноз на листопадВідео

19:45

Путін виступив на форумі Валдай: наляпав про Україну і у всіх бідах звинуватив ЗахідВідео

19:44

Як позбавити кухонний рушник від неприємного запаху: 3 способи від досвідчених господинь

19:27

Відступ росіян з Херсона – це інформаційна операція: Зеленський розкрив "підступ" плану РФ на півдніВідео

Реклама
19:22

Як виглядати молодшою у 50 років: 14 простих способів, які творять справжні дива

19:20

Росіяни вбивають всіх українців однаковоПогляд

19:17

"Нам не потрібен ядерний удар по Україні": Путін зробив важливу заявуВідео

19:04

Джонсон стане на чолі проєкта "план Маршалла" з відновлення України - The TelegraphВідео

19:00

Мережа мультимаркетів "Аврора" збирає 3 000 000 грн на дрони для ЗСУ новости компании

18:49

Оборудки Павелка на будівництві футбольних майданчиків: деталі злитого листування

18:38

Час настав: Путін з'явився на публіці з синіми руками і опуклими венамиВідео

18:27

Канделакі виклала в Мережу фото ізраїльського паспорта Собчак, з яким та втекла з РФ

17:51

"Путін програє": російські еліти розглядають варіанти, як жити без диктатора – The EconomistВідео

17:41

З'явилося відео, як Собчак пішки біжить через білорусько-литовський кордонВідео

17:39

Володимир Зеленський схвалив рекордне збільшення військового бюджетуВідео

17:30

Україну атакують небезпечні метеорологічні явища: синоптики попередили про неприємний сюрпризВідео

17:27

Співак Вітас в барі побився з чиновником і забризкав тому обличчям газом з балончика

17:24

Різдвяний піст 2022: дата, що можна їсти, головні помилки

17:13

Перекинули декілька БТГ, очікують вуличних боїв: окупанти готуються обороняти Херсон – ЖдановВідео

Реклама
17:04

Росія вимагає "визнати" Крим і "поступитися" Донбасом, перемовин бути не може - ЗеленськийВідео

16:49

"Сонечко любить правду": Ані Лорак і Слава Камінська обмінялися люб'язностями

16:38

Аналітик спрогнозував, коли і кого Китай підтримає у війні Росії та УкраїніВідео

16:22

Омбудсмен РФ усиновила викраденого окупантами в Маріуполі хлопчика: МЗС України пригрозило наслідкамиВідео

16:16

Росія може піти на Київ з Білорусі через Чорнобильську зону та Чернігівщину - Генштаб ЗСУВідео

15:57

Вишукана закуска за 10 хвилин: 2 рецепти смачної намазки на хлібВідео

15:52

"Українська Жанна Д'арк" і снайпер ЗСУ Євгенія Емеральд оголосила про свою вагітністьВідео

15:23

Білорусь готується до ескалації під приводом "попереджувальних дій проти України і НАТО"Відео

15:18

"Жесть - виламують двері і заселяються в житло": Кондратюк розповів про звірства ворогів під ХерсономВідео

15:17

Тодоренко показала "брутального" папіка

15:15

Світло у Києві та 4 областях вимикатимуть не за графіком: енергетики заявили про екстрену ситуаціюВідео

15:07

Як найкраще економити електроенергію вдома

15:04

Зухвалі новачки та маститі артисти: опубліковано лонгліст до Нацвідбору на Євробачення-2023Відео

14:50

Як зробити ліхтарик з батарейок: проста покрокова інструкція, яку подужає кожен

14:37

Перемовини клянчать, але сигналів "не передавали": у Путіна вибухнули "вимогою" до УкраїниВідео

14:36

Китай спробує використовувати Україну на свою користь після війни – КуликВідео

14:20

Скоро буде на передовій: в Україні випробовують потужний вітчизняний дрон "Акула"ФотоВідео

14:19

Надя Дорофєєва показала, як Міша Кацурін розважається в її ліжку

13:50

В Україні запроваджують жорсткіші обмеження електроенергії: в ОП розповіли подробиці

13:48

РФ погрожує атакувати комерційні західні супутники, які використовуються для допомоги Україні

Реклама
13:45

Підірвуть житлові будинки: окупанти планують теракти на Херсонщині – ЗСУВідео

13:36

ЗСУ влупили по казармі з окупантами, мінімум 10 офіцерів стали "двохсотими" - ГайдайВідео

13:15

Зацвіте грошове дерево і декабрист: як застосовувати грибний відвар для кімнатних рослин

13:00

Гороскоп на завтра 28 жовтня 2022: Терезам - гроші, Стрільцям - важливі підказки, Рибам - витратиВідео

12:57

"РФ може вдарити ядеркою": експерт прокоментував приїзд до України директора ЦРУ

12:41

В Україні "самоліквідувався" 23-річний окупант: підірвався на розтяжці разом з бійцямиВідео

12:18

Favbet Foundation передав ЗСУ два Volkswagen Transporter T5

12:02

Як економити воду і електроенергію під час прання в машинці: три важливих правилаВідео

11:46

Війна в Україні триватиме до 2024 року - КуликВідео

11:44

США прискорять розміщення в Європі модернізованої ядерної зброї - PoliticoВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюрФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти