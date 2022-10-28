ПВК Вагнер "кухаря" Путіна нарощує вплив і стає "новою армією" Росії - ISW

ПВК "Вагнер "стає" новою армією" Росії - ISW / Inforos

У Росії нарощує свій вплив приватна військова компанія"Вагнер" "кухаря Путіна" Євгена Пригожина. За рахунок війни в Україні вона стає так званою новою армією. Вже сьогодні формування може продовжувати розвивати свої можливості ведення бойових дій в повітрі та розгортати більш складне обладнання нарівні зі звичайними збройними силами. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Раніше російський військовий блогер повідомив, що група "Вагнера" набирає солдатів для формування та/або поповнення розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1", ЗРК С-300, вертольотів і штурмовиків, фахівців радіоелектронної боротьби.

"ПВК "Вагнер" не відома своїми самостійними бойовими літаками, але вона може почати це робити, оскільки російські збройні сили все більше залежать від її сил", – зазначають в ISW.

Російські джерела та видання BBC підтвердили існування щонайменше одного авіаційного загону "Вагнера", який керував літаками Су-25, що діяли на сході України у травні 2022-го. Роком раніше елементи ПВК використовували французький легкий транспортний вертоліт в операціях в Центральноафриканській Республіці.

"Придбання "Вагнером" бойових літаків вказує на те, що група є прикладом контрактної армії, до чого Міноборони РФ прагнуло всі ці роки", – процитували в ISW слова російського блогера.

Самі аналітики додали, що це формулювання примітне, оскільки воно підкреслює ступінь, в якій ПВК "Вагнер", схоже, стає паралельною "новою армією" поряд з Міністерством оборони Росії.

Як повідомляв Главред, у вересні російський олігарх Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", визнав, що він причетний до ПВК"Вагнера". До того ж він зізнався, що найманці вбивали українців на Донбасі.

У жовтні Пригожин заявив, що окупаційна армія РФ не справляється в Україні, тому на війну вербують російських в'язнів.

25 жовтня головне військове розвідувальне управління України вперше повідомило про те, що найманці "Вагнера" хворі на ВІЛ і гепатит з, а російські лікарі відмовляються надавати допомогу інфікованим військовослужбовцям, які отримали бойові поранення.

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