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"Це нонсенс з військової точки зору": експерт пояснив, чому Путіну важливий Херсон

25 жовтня 2022, 22:05

Якщо окупаційні війська відійдуть з правого берега Дніпра, це серйозно вдарить по іміджу Путіна. І він цього боїться.

Владимир Путин, Михаил Самусь, украинские военные, ВСУ
Експерт пояснив, чому Путіну важливий Херсон/ kremlin.ru, 93-я ОМБр Холодный Яр, Facebook Самусь

Російський диктатор Володимир Путін не хоче віддавати Херсон, адже це буде дуже сильний удар по його іміджу.

Для Путіна вихід окупаційних військ з правого берега Дніпра – це дуже серйозна репутаційна втрата. Адже спочатку анексувати ці території, а потім накивати звідти п’ятами – це нонсенс з військової точки зору. Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону.

Але Росія програє на цьому напрямку, і рано чи пізно окупаційним військам доведеться звідти вийти, наголошує експерт.

"Росія там програє: раніше чи пізніше це станеться. Російське командування можливо намагається якимось чином забезпечити мінімальні втрати. Тобто вони демонструють Путіну, що вони там зберігають контроль: певні підрозділи продовжують оборонні заходи та продовжують забезпечувати відхід окупаційної адміністрації", – зазначає Самусь.

Але якщо окупанти на цьому напрямку впиратимуться, ЗСУ знищуватимуть їх. Для української сторони це може бути ще й вигідніше, адже тоді ці підрозділи загарбників не перекинуть на інші напрямки, каже експерт.

Наступ ЗСУ у Херсонській області

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія наближається до програшу у війні в Україні – як до глобального, так і локального на місцях. Зокрема, у Херсоні. У зв'язку з цим російський генерал Сергій Суровікін готує ґрунт для того, щоб, якщо буде ухвалено рішення щодо здачі міста або їх просто виб'ють звідти, можна було згладити ситуацію.

Колишній головнокомандувач військами Британії, генерал Річард Даннатт зазначав, що країна-агресорка Росія зіткнеться з неминучою поразкою в битві з ЗСУ за Херсон. Російські окупаційні війська в прагненні "зберегти обличчя" спробують видати свій вихід з міста за "керований відхід".

Військовий експерт Сергій Грабський розповідав, що російські вороги оголосили евакуацію городян у Херсоні – для того, щоб використовувати тих як "живий щит" під час контрнаступу ЗСУ. Він зазначив, що Україна зосередила достатньо ресурсів і намагатиметься всіма силами звільнити Херсонську область.

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