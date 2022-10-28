Заяви Путіна - роздуми про геноцид: диктатор хоче знищити український народ - ISW

Путін хоче знищити Україну та позбавити її суверенітету / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін хоче знищити Україну повністю, а не просто змінити владу. Його заяву слід розглядувати як роздуми про здійснення геноциду. Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що під час виступу у Валдаї Путін заперечував український суверенітет, а єдиною його гарантією називав лише Росію, яка "створила Україну".

"Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія - це єдиний народ, розділений на різні держави довільними історичними обставинами, вказує на його постійну мету - знищити Українську державу і стерти саме поняття українського народу", - йдеться у повідомленні.

Путін не може прийняти ідею, що Україна може бути окремою незалежною державою.

"Ці заяви, поряд з багатьма діями Росії, повинні викликати серйозні роздуми над питанням про те, чи не є війна Росії проти України актом геноциду, оскільки геноцид юридично визначається як "дії, чинені з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, Путін 27 жовтня виступив з промовою на засіданні пропагандистського дискусійного клубу Валдай. Він вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу, "пояснив", мовляв, чому напав на Україну, говорив про нібито "держпереворот" і багатополярний світ, де, мовляв, немає місця гегемонії Заходу.

Він також заявив, що нібито не хоче завдавати ядерного удару по Україні. Бо у цьому нема політичного чи військового сенсу.

Інші новини: