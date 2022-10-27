Підірвуть житлові будинки: окупанти планують теракти на Херсонщині – ЗСУ

Окупанти планують теракти на Херсонщині – ЗСУ/ Фото ілюстративне: УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть здійснити серію терактів у Херсонській області, коли їм доведеться відходити з окупованих територій регіону. Зокрема, вони можуть підірвати житлові будинки і нанести критичні збитки інфраструктурі.

У разі відступу російські загарбники спробують перетворити території, які вони залишатимуть, на випалену землю. Про це розповів під час брифінгу 27 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Найбільш імовірно, що під час відступу противник окрім масової евакуації може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворення тимчасово окупованої ним територію на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернутих Україні територій", – зазначає Громов.

Також не можна відкидати варіанту, що окупанти можуть влаштувати серію підривів на Запорізькій атомній електростанції. Вони можуть зробити це, щоб остаточно вивести ЗАЕС з ладу, а також спровокувати техногенну катастрофу і звинуватити у цьому Україну.

Наступ ЗСУ на Херсонщині

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна в Україні зараз перебуває на третьому етапі – поступовому звільненні окупованих територій. Він пояснив, що перший етап війни в Україні полягав у тому, щоб зупинити російську армію. На другому етапі вдалося стабілізувати ситуацію по всій лінії фронту, зараз же відбувається деокупація захоплених росіянами українських територій.

Раніше окупант зізнався у перехопленій розмові, що окупаційні війська Росії на Херсонському напрямку днями мають отримати команду відступати із захоплених позицій. Майбутній наказ командування пов'язаний з наступом Збройних сил України.

Військовий експерт Михайло Самусь раніше зазначав, що Путін не хоче віддавати Херсон, адже це буде дуже сильний удар по його іміджу. Для Путіна вихід окупаційних військ з правого берега Дніпра – це дуже серйозна репутаційна втрата. Адже спочатку анексувати ці території, а потім накивати звідти п’ятами – це нонсенс з військової точки зору.

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