Поставлять під загрозу існування країни: чому Україні не можна зараз сідати за стіл переговорів з РФ

Будь-які переговори з Росією повинні проходити на умовах України / Фото Reuters

На даному етапі війни переговори України та Росії неприпустимі. Будь-які переговори можуть приректи мільйони українців на життя в російській окупації та поставлять під загрозу існування країни.

Про це йдеться в статті журналіста Марка Темницького, опублікованій на сайті The Atlantic Council 27 жовтня.

За його словами, якщо піддатися на провокації Кремля та сісти за стіл переговорів, це заморозить конфлікт і надасть Росії важливий перепочинок для переозброєння і перегрупування.

Припинення вогню позбавить українську армію військового імпульсу, яким вона зараз користується, і дозволить російському диктатору Володимиру Путіну врятувати своє вторгнення. У цей час звільнення українців на тимчасово захоплених Росією територіях затягнеться або взагалі може не відбутися, вважає експерт.

Темницький додає, що немає жодних ознак того, що Росія зацікавлена у припиненні війни.

"Припинення вогню залишить п'яту частину України під контролем Кремля і прирече мільйони українців на безрадісне і невизначене майбутнє під безстроковою російською окупацією. Слідчі ООН вже підтвердили, що Росія винна в скоєнні воєнних злочинів в Україні. Багато спостерігачів вважають кінцевою метою вторгнення геноцид українського народу", - йдеться в статті.

Аналітики, які виступають проти переговорів України та Росії, в якості ще одного аргументу наводять припущення про те, що все, крім поразки в Україні, підготує ґрунт для подальших агресивних воєн Кремля.

"Путін заплатив високу ціну за своє рішення вторгнутися в Україну, але якщо він зможе забезпечити контроль Росії над територіями, які в даний час знаходяться під окупацією, він вважатиме жертви останніх восьми місяців гідними. Це буде тільки питанням часу, коли Україна зіткнеться з новим російським вторгненням", – йдеться в матеріалі.

Журналіст додав, що для глобальної безпеки важливо, щоб будь-які переговори з Росією проходили на умовах України.

"Це може статися тільки в тому випадку, якщо путінське вторгнення закінчиться нищівною поразкою. До тих пір не повинно бути жодних переговорів про Україну без України", – додав Темницький.

Переговори України та Росії

Керівник країни-агресора РФ Путін 30 вересня підписав "документи" про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він запропонував Києву "переговори". Говорити про анексовані території диктатор не збирався, а Україна, за його версією, повинна була скласти зброю.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Київ готовий до переговорів, але вже не з Путіним. За його словами, з Путіним Україна вже говорила, а після анексії політичного діалогу не буде. Українська держава чекає нової влади в Росії.

4 жовтня президент Зеленський офіційно поставив крапку в політичному діалозі з Росією. Глава держави ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ Зеленського набув чинності з дня його опублікування.

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