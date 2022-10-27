Буданов розповів, що пришвидшить втечу окупантів із Херсона

Росіяни вже готуються до вуличних боїв у Херсоні / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Радіо Свобода

Збройні сили України успішно контрнаступають на півдні нашої країни. Аби пришвидшити втечу росіян, українські захисники збираються рухатися як до Херсона, так і до Нової Каховки – щоб взяти під контроль дамбу Каховської ГЕС. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі CNN.

Як зазначив Буданов, росіяни вже готуються до вуличних боїв у Херсоні, підсилюючи свої підрозділи новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як "гарматне м'ясо".

Водночас країна-агресор вивозить представників окупаційної влади з міста і прилеглих районів. "Москва усвідомлює всю складність їхньої ситуації та не хоче, щоб вони потрапили у повне оточення", - підкреслив глава ГУР.

Також Буданов підкреслив, що відведення військ РФ прискориться, коли Україна візьме під свій артилерійський контроль дамбу у Новій Каховці.

"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і у бік Нової Каховки", - додав голова української розвідки.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Як зазначив російський опозиціонер та колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, російський диктатор Володимир Путін найближчим часом втратить Херсон, однак його армія все одно продовжить терор проти мирного населення України.

За словами російського юриста та правозахисника Марка Фейгіна, Сили оборони України, ймовірно, розглядають Херсонську область в якості ключового напрямку для реалізації своїх завдань. Після звільнення правобережжя регіону українські війська, швидше за все, відправляться повертати окупований Росією Крим.

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