Перекинули декілька БТГ, очікують вуличних боїв: окупанти готуються обороняти Херсон – Жданов

Окупанти готуються обороняти Херсон – Жданов/ Міноборони РФ, Главред

Російські загарбники налаштовані битися за Херсон, для його "оборони" вони перекинули у тимчасово окуповане місто ще декілька батальйонно-тактичних груп (БТГ).

Загалом нині угруповання загарбників у місті становить близько 30 тисяч військовослужбовців. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

Він зазначає, що російські окупанти готові ледь не "по дну річки іти", щоб перекидати у Херсон мобілізованих і підкріплювати свої війська.

"Окупанти роблять все можливе і неможливе і фактично готові "йти по дну річки", щоб перекидати туди війська і засоби для забезпечення цього угруповання", – зазначає Жданов.

За його словами, загарбники готуються до вуличних боїв. Також вони переодягають своїх військових, щоб видати їх за мирне населення.

"(Окупанти – ред.) займають домівки громадян, які виїхали, виламують двері та створюють вогневі точки, а також передягають військово службовців в цивільний одяг для того щоб потім створити картинку, що місцеве населення чинить опір", – розповідає експерт.

Раніше в Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що росіяни, ймовірно, отримали наказ до останнього триматися за Херсон і будують нові оборонні рубежі. Вони намагаються вибудувати першу лінію оборони і готуються до "захисту" захоплених позицій на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти можуть здійснити серію терактів у Херсонській області, коли їм доведеться відходити з окупованих територій регіону. Зокрема, вони можуть підірвати житлові будинки і нанести критичні збитки інфраструктурі.

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