Окупанти завдали ударів по Львівщині: українська ППО збила чотири путінські крилаті ракети

Вранці 16 квітня на Львівщині був ракетний обстріл / Фото t.me/kozytskyy_maksym_official

Вранці в суботу, 16 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівській області з літаків Су-35.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, винищувачі РФ вилітали з аеродрому Барановичів (територія Білорусі).

"Підрозділи зенітних ракетних військ повітряне командування Захід Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети", - повідомив Козицький.

Як повідомляв Главред, за минулу ніч від ракетних ударів постраждала низка населених пунктів, є жертва і поранений. Зокрема, російські окупанти вдарили по Києву, Львову, Полтаві, Олександрії.

Також вночі 16 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області. В результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тому постраждалих немає.

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