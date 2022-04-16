Окупанти завдали ударів по Львівщині: українська ППО збила чотири путінські крилаті ракети

Російські винищувачі Су-35 вилітали з аеродрому Барановичів на території Білорусі.
Вранці в суботу, 16 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівській області з літаків Су-35.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, винищувачі РФ вилітали з аеродрому Барановичів (територія Білорусі).
"Підрозділи зенітних ракетних військ повітряне командування Захід Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети", - повідомив Козицький.
Як повідомляв Главред, за минулу ніч від ракетних ударів постраждала низка населених пунктів, є жертва і поранений. Зокрема, російські окупанти вдарили по Києву, Львову, Полтаві, Олександрії.
Також вночі 16 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області. В результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тому постраждалих немає.
Інші новини:
- У Бучі маленький хлопчик носить їжу на могилу мами, яка померла в підвалі під обстрілами
- Миргород знову потрапив під ракетний обстріл: два "прильоти"
- У колоні завжди їхав першим: священик врятував з-під обстрілів понад 1500 осіб у Київській області
- Обстріл крейсера Москва: у Росії стало менше на 16 крилатих ракет Калібр