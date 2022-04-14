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"Москва" - не перша жертва Нептуна: крилатими ракетами вже били по кораблю Адмірал Ессен - Турчинов

14 квітня 2022, 17:17

Випробування крилатих ракет Нептун проводилися у 2018 році і показали ефективні результати, сказав Олександр Турчинов.

Адмірал Ессен
Адмірал Ессен - корабель, який обстрілював Одесу та інші українські міста / facebook.com/mod.mil.rus

Робота українських крилатих ракет Нептун по крейсеру Москва стало не першим їх ефективним застосуванням у війні з Росією. Два тижні тому ракетний удар було нанесено по ще одному потужному російському військовому кораблю – Адміралу Ессену. Було завдано шкоди, яка вивела корабель з бойової операції. Про це заявив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

Як повідомляться на його сторінці в Facebook, попередньою вдалою дією стало застосування ракети Нептун по значущому російському військовому кораблю Адмірал Ессен.

читайте такожАрмія України підтвердила потужний удар ракетою Нептун по крейсеру МоскваЗа словами Турчинова, протиракетна оборона корабля спрацювала тільки під час підльоту, відкривши загороджувальний вогонь. Однак українська ракета все одно змогла завдати серйозної шкоди кораблю, в результаті чого він був виведений з військової операції.

"Протиракетні засоби "Ессена" запеленгували загрозу тільки при підльоті, відкривши загороджувальний вогонь, але навіть з ушкодженнями, наша ракета завдала кораблю значної шкоди, вивівши його з бойової операції", - підкреслив Олександр Турчинов.

Армія України вдарила ракетами Нептун по крейсеру Москва

На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель ракет українського ПТРК Нептун.

Крейсеру були нанесені значні пошкодження. Корабель знаходився в 25 милях від острова Зміїний і втратив хід.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що корабель Москва затонув. Він назвав таку ситуацію найбільшою поразкою ЧФ РФ з часів Другої світової війни.

У Міноборони РФ підтвердили відомості, згідно з якими крейсер Москва було серйозно пошкоджено. Там повідомили, що в результаті пожежі сталася детонація боєзапасу, а корабель "завалився на борт".

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