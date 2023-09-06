Окупанти готують реванш: генерал ЗСУ назвав найнебезпечніший напрямок

Ворог завершує підготовку штурмових загонів, щодня обстрілює наші позиції, розповів Олександр Сирський.

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Олександр Сирський розповів про ситуацію на сході / 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Military Media Center

Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною, противник не залишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, окупанти наполегливо готується взяти реванш і перехопити оперативну ініціативу, цитує його Military Media Center.

"На Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щодня обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів", - поінформував український воєначальник.

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За словами командувача, на Лиманському напрямку триває заміна військ на частини 25 армії, які сформовані і перекинуті з території РФ.

"На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі", - підкреслив Сирський.

Він додав, що в "таких непростих умовах необхідно приймати миттєві і правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника і загрози, які виникають з його боку".

З цією метою командувач зустрівся з військовими, які дислокуються біля Лиману та Соледару (Донецька область).

Сирський додав, що зараз основне наше завдання – "забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів і позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутися вперед і вийти на певні рубежі на Бахмутському напрямку".

Контрнаступ ЗСУ

Раніше розвідники ЗСУ розкрили, як пішли із засідки під Бахмутом. Бійці 30-ї бригади ЗСУ виконують спецзавдання та беруть участь у штурмах на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ намагається пробити "коридор" біля Куп'янська. Загарбники здійснюють спроби прорвати оборону ЗСУ на Лимансько-Куп'янському напрямку. Лише за добу українські військові відбили п'ять атак окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прориваються вглиб. Підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до Токмаку, розповів Олександр Чуб.

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