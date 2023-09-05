Спецоперація в тилу РФ: розвідники ЗСУ розкрили, як пішли із засідки під Бахмутом

Бійці 30-ї бригади ЗСУ виконують спецзавдання та беруть участь у штурмах на Донбасі.

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ЗСУ на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Військовослужбовець 30-ї бригади ВСУ Сергій розповів, що про те, як бійці його підрозділу ходили в тил до російських солдатів за лінію фронту.

За його словами, його товариші по службі також виконують спецзавдання і беруть участь у штурмах. Про це він розповів в інтерв'ю Сurrenttime.

За його словами, нещодавно в районі Бахмута Донецької області його підрозділ мав вийти на точку і на ній закріпитися, зробивши спостережний пункт. Але виявилося, що територія в сірій зоні вже зайнята російськими військовими.

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Група українських військових при цьому потрапила в засідку. Довелося застосовувати всі знання і кмітливість, щоб піти цілими.

"Почали нас з трьох сторін обстрілювати. Ми - відходити. Дрон висить над нами і відразу кидає. Тільки прихід почули, тільки впало — і відразу перебігали. Там два з чимось кілометри було. Я прибіг і до вечора не курив навіть", — згадує Сергій.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ на півдні вибили ворога і закріплюються на двох напрямках. Українські бійці на півдні потужно знищують ворога, наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прориваються вглиб. Підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до Токмаку, розповів Олександр Чуб.

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