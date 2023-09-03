Армія РФ намагається пробити "коридор" біля Куп'янська: у ЗСУ пояснили мету окупантів

Загарбники здійснюють спроби прорвати оборону ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку. Лише за добу українські військові відбили п’ять атак окупантів.

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Армія РФ намагається пробити "коридор" біля Куп'янська/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Російські окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України на Лимано-Куп'янському напрямку. Особливо вони активізували такі спроби у районі Новоєгорівки Луганської області. Вороги хочуть пробити так званий "коридор".

Про це розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він повідомив, що лише за минулу добу, 2 вересня, відбулося п’ять бойових зіткнень, і російські окупанти не мали у них ніякого успіху.

"Ворог зосередив свою увагу у напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені панівні висоти", – пояснив речник.

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Також він додав, що загарбники будуть намагатися просунутися до річки Оскіл. Але нинішні спроби противника не мають ніякого успіху, адже ЗСУ стримують штурми ворога.

За словами Євлаша, за минулу добу захисники України знищили 126 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку. Також українські воїни знищили один польовий склад з боєприпасами, один автомобіль, сім безпілотників, шість з яких – типу "Ланцет".

Війна в Україні

Нагадаємо, РФ вдарила десятками дронів по півдню Одещини, є поранені та "прильоти". У ніч на неділю, 3 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Подунав'я в Одеський області, в результаті є постраждалі. Масована дронова атака тривала більше 3,5 годин.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що РФ навмисно вгатила по Одещині перед зустріччю Путіна з Ердоганом. За його словами, Росія перед важливими для неї міжнародними зустрічами завжди намагається створити "відповідний інформаційний фон". І зустріч Путіна та Ердогана, яка запланована на 4 вересня, не стала виключенням.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні захопили нові рубежі та "перемололи" десятки російських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку ЗСУ протягом доби виконали 1328 вогневих завдань.

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