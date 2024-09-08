Окупанти готують ще один 'котел' для ЗСУ: експерт сказав, в чому небезпека

Пріоритетом має буде збереження особового складу, навіть якщо це означатиме втрату кількох сіл, каже експерт.

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Окупанти готують ще один "котел" для ЗСУ / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірно-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Російські окупаційні війська продовжать наступати на Сході і зараз їх не зупинити. Про це заявив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю у програмі "Студія Захід".

"Що дійсно важливо, так це те, що ми зі свого боку повинні підтримувати цілісну лінію оборони. Аж ніяк не можна допускати утворення котлів, до речі, один із них зараз формується в районі Зоряного. Тобто маємо бути дуже обережними і утримувати лінію фронту якомога прямішою, адже це дозволяє нам задіювати менше військ безпосередньо на передових позиціях", - пояснив він.

За його словами, якщо лінія викривляється великими ділянками, які "рухаються туди-сюди", це змушує залучати більше військ для протистояння ворогу. Саме тому лінію фронту треба тримати максимально прямою.

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Експерт наголосив, що пріоритетом має буде збереження особового складу, навіть якщо це означатиме втрату кількох сіл.

"Зараз проблема на Сході полягає в тому, що ми не маємо довгострокового бачення, як зробити так, аби військові орієнтувалися на місцевості, яку вони захищають. Війська найкраще воюють тоді, коли вони володіють конкретною територією. Якщо поглянути на минулий рік, коли конкретна бригада була відповідальною за свою ділянку, вона добре воювала і утримувала свої позиції. Однак, як тільки почати їх перекидати, їм доводиться наново вивчати місцевість. Тож варто пам'ятати, що тактика і місцевість нероздільні – тактика безпосередньо залежить від знання місцевості, і якщо солдати з нею не ознайомлені, на значний успіх сподіватися не варто", - зазначає Грант.

Він також додає, що вкрай важливо залишати підрозділи там, де вони є - підкріплені та укріплені на поточних позиціях, однак замість цього ми "переміщуємо їх, туди-сюди, як коней на шаховій дошці, і це недобре". Кожного разу військовим доводиться заново освоювати нову місцевість і адаптувати свою тактику, адже воювати в полі – не те ж саме, що у лісі.

"Необхідно зосередитися на встановленні стабільності на Сході, а це, безумовно, означає створення дивізійних штабів. Наразі головні штаби знаходяться занадто далеко і не мають належного зв'язку з тим, що відбувається на місцях. Генерали в штабах корпусів просто не можуть ефективно керувати боєм, тому що вони знаходяться занадто далеко – вони не в курсі того, що реально відбувається на полі бою", - підкреслив експерт.

Хто такий Глен Грант? Глен Грант - підполковник (у відставці) Британської армії, військовий експерт (Великобританія). Служив у британській армії, працює експертом з оборони та реформ в Україні для Українського інституту майбутнього. Він також є старшим науковим співробітником Британського інституту державного управління з питань ініціативи з побудови доброчесності, що протидіє російському впливу.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України здійснили успішну контратаку і змогли захопити позиції ворога на Торецькому напрямку.

Також повідомлялось, що українські військові встановили в Нью-Йорку Донецької області синьо-жовтий прапор. Стяг замайорів на елеваторі в центрі селища.

Крім того, командир батальйону ударних безпілотників Ахіллес 92-ї ОМБр Юрій Федоренко заявив, що Сили оборони України зупинили просування російських окупантів на Куп'янському напрямку. Раніше у ворога були незначні успіхи, але руху вже немає.

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