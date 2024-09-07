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Війська РФ зупинено на важливому напрямку: у ЗСУ зробили заяву

Андрій Ганчук
7 вересня 2024, 13:35
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Нещодавно російські війська мали певні успіхи на Куп'янському напрямку, проте ситуація змінилася, сказав військовослужбовець Юрій Федоренко.
ЗСУ, війська РФ
Українські війська зупинили просування окупантів на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Сили оборони України зупинили просування російських окупантів на Куп'янському напрямку. Раніше у ворога були незначні успіхи, але руху вже немає. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотників Ахіллес 92-ї ОМБр Юрій Федоренко.

В ефірі Еспресо він детально розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку.

"У Куп'янську ситуація виглядає наступним чином. Противник сконцентрував значну кількість сил і засобів для здійснення ударних штурмових дій. За попередній період ворог мав незначні тактичні успіхи на полі бою. Але на поточний момент, за рахунок об'єднаної роботи бригад, що тримають відрізок, спеціальних груп та інших представників Сил оборони, на моє переконання, вдалося повною мірою зупинити просування ворога", - зазначив боєць.

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Також військовослужбовець додав, що наразі українська армія знищує ударно-штурмовий потенціал окупантів.

"Це важливе завдання, щоб противник не міг нарощувати той успіх, який мав попередньо. За останній період успіхів противника на полі бою також немає. Йде важка, системна, цілодобова робота Сил оборони", - наголосив Юрій Федоренко.

Ситуація на Куп'янському напрямку - новини за темою:

У Росії з'явилися нові плани на Вовчанськ і Куп'янськ, говорив військовий експерт Олег Жданов. Він припустив, що противник прагне створити плацдарм у Вовчанську, щоб потім звідти наступати на Куп'янськ.

У середині серпня Росія вирішила перекинути частину військ із Куп'янського на Курський напрямок, говорив голова відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Біцак. Також він стверджував, що ворог хотів би захопити Борову, але не мав потрібних сил.

30 серпня аналітики Інституту вивчення війни писали, що війська РФ захопили Стельмахівку на Куп'янському напрямку і підняли там свій прапор. Тоді в ISW стверджували, що ворогу вдається просунутися на лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна.

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

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ЗСУ Купянск війська Росії
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