Найгірший сценарій для ЗСУ: з'явився прогноз наступу РФ на Дніпро і Запоріжжя

Основне завдання окупантів РФ - дійти до кордону Донецької та Луганської областей, вважає Роман Світан.

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Експерт оцінив загрозу для Дніпра / Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Наступного року російські окупанти намагатимуться дістатися до кордонів Донецької області, до того ж не тільки в бік Покровська, а й у бік Слов'янська, Краматорська та Добропілля, заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Як наголосив він у коментарі ТСН.ua, навіть за найгіршого розвитку подій російська армія не рухатиметься в бік Дніпра чи Запоріжжя.

"Навіть якщо вони "розкатають" у нуль Покровськ, як вони це зробили з Бахмутом, з Часів Яром, з Мар'їнкою, вони можуть КАБами практично знищити місто, то однозначно рухатися вони нікуди не будуть, поки не вирішать питання з Вугледарсько-Курахівським гарнізоном. А це дуже складно, це не швидка дія", - прогнозує експерт.

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На його думку, основне завдання окупантів РФ - дійти до кордону Донецької, Луганської областей.

"Це нездійсненне завдання, принаймні в найближчі місяці так це точно. Тому поки що для Дніпра і Запоріжжя великих проблем не бачу. Хоча військові завжди готуються до найгіршого варіанту", - каже співрозмовник.

Водночас він вважає, що зупинити російську армію можна тільки масовими засобами ураження.

"Це здебільшого кулемети і міни 120-ті, тобто мінометні механізми. Плюс артилерія з великою здатністю ураження, ті ж касетні боєприпаси. Тому щойно підійде 155-й касетний снаряд у достатній кількості, він у нас був минулого року, дуже добре себе показав, я думаю, ми їх розмотаємо. Тим більше що накриє ще росіян, по-перше, сльота осінньо-зимова, а по-друге, "зеленка" зійде. Зараз вони якось ще ховаються, намагаються рухатися посадками, під прикриттям листя. А як тільки зійде, вони вже так не будуть рухатися. Від Донецька до Покровська - просто голе поле, там кілька шахт, селища. За великим рахунком, у нас є можливість якраз в осінньо-зимовий період цей весь російський клин як мінімум на два поділити. Ну, а там подивимося, як уже піде з постачанням боєприпасів", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. У Донецькій області росіяни ще мають тактичну перевагу, нагадав Іван Тимочко.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

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