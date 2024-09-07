'Заяви про окупацію можна множити на нуль': ЗСУ підняли прапор у Нью-Йорку - DeepState

Сили оборони відбили частину Нью-Йорку на Донеччині та встановили український стяг на елеваторі, повідомили у DeepState.

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ЗСУ встановили синьо-жовтий прапор у центрі Нью-Йорка / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео DeepState

Українські військові встановили в Нью-Йорку Донецької області синьо-жовтий прапор. Стяг замайорів на елеваторі в центрі селища. Відповідні кадри опублікував портал DeepState.

За даними аналітиків, прапор встановили військові 2-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади.

"Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви ка**пів про повну окупацію можна поки множити на нуль", - зазначили у DeepState. відео дня

На опублікованих кадрах можна побачити синьо-жовтий прапор на даху будівлі та майже зруйноване селище.

Дивіться відео встановлення українського прапора у Нью-Йорку:

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Ситуація у Нью-Йорку - що відомо

Як повідомляв Главред, 12-а бригада спеціального призначення "Азов" разом із суміжними підрозділами стабілізувала ситуацію в селищі Нью-Йорк на Донеччині. Військові відновили контроль над частиною території.

Також аналітики DeepState повідомили, що станом на вечір 5 вересня Збройні сили України звільнили понад 5 квадратних км на східному фронті. На півночі Харківської області біля села Липці українські війська звільнили територію близько 2,5 кв. км, відкинувши росіян на 1-2 км. На Торецькому напрямку в Неліпівці було звільнено 2,9 кв. км.

Раніше повідомлялося, що ситуація в селищі Нью-Йорк на Донеччині залишається важкою. Росіяни знаходять нові прохідні ділянки для наступу, що ускладнює контроль над територією. Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що ситуація змінюється кілька разів на день.

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