Російські окупанти безжально катували українців до смерті: ООН зібрала докази

Застосування тортур російськими збройними силами було масштабним і систематичним, інформують в ООН.

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Окупанти безжально катували українців до смерті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, informnapalm.org

Російські методи тортур на окупованих українських територіях були настільки жорстокими, що деяких жертв закатували до смерті. Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе, пише Sky News.

Як зазначив Месе, його команда зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які вони контролюють, було масштабним і систематичним.

"У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що спричиняли смерть жертви", - сказав він. відео дня

Месе розповів, що він разом з командою слідчих відвідав деокуповані території Херсонщини та Запоріжжя. У результаті було встановлено, що тортури застосовувалися переважно в центрах ув’язнення, якими керує російська влада.

Видання підкреслює, що країна-агресорка Росія заперечує скоєння звірств в Україні. Їй була надана можливість відповісти на звинувачення на засіданні Ради Безпеки ООН, але жоден російський представник не прийшов.

Нагадаємо, раніше в ООН розповіли про тортури українських полонених. Їх жорстоко били, застосовували удари струмом і навіть ґвалтували. Найжорсткішим тортурам, за даними комісії ООН, піддавалися українські військові та колишні військові.

Також раніше псковський десантник, який потрапив у полон до захисників України, зізнався, що військове командування наказало окупантам не брати у полон українських військових. Їм сказали одразу розстрілювати захисників України, при цьому не має значення, зі зброєю вони чи без. Стріляти сказали навіть по тих, хто добровільно здається у полон.

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