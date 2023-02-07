"Вбивати навіть беззбройних": окупант зізнався, що їм наказали розстрілювати українських полонених

Псковський десантник, який потрапив у полон до захисників України, зізнався, що військове командування наказало окупантам не брати у полон українських військових.
Їм сказали одразу розстрілювати захисників України, при цьому не має значення, зі зброєю вони чи без. Стріляти сказали навіть по тих, хто добровільно здається у полон. Відео інтерв’ювання полоненого російського окупанта з’явилося у мережі.
Полонений розповів, що його мобілізували у Псковську десантну дивізію. У цій дивізії, за його словами, щонайменше чотири роти призовників.
Коли український військовий, який проводив інтерв’ювання, запитав, чи справді російським військовим сказали не брати у полон захисників України, окупант підтвердив це. Він відповів: "Так, розстрілювати".
Український боєць уточнив, як щодо тих ситуацій, коли хтось здається добровільно і йде з піднятими руками. На що псковський десантник відповів, що навіть у таких випадках їм наказують розстрілювати українських воїнів.
"Так. Навіть якщо без автоматів і без "броників" ідуть", – зазначив окупант.
Раніше повідомлялося, що українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд російськими загарбниками. Так, чергова партія окупантів була захоплена в полон неподалік від Кремінної у Луганській області. Загарбники заблукали і самі прийшли просто до рук українських бійців.
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Нагадаємо, в український полон потрапив російський окупант, який п'ять разів намагався втекти з армії РФ, але його знаходили і повертали назад. Загарбник залишився живий завдяки тому, що здав зброю і здався у полон. Росіянина мобілізували і намагалися відправити на "м'ясо".
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