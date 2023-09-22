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"У нас дуже хороші шанси": Жданов назвав території, які можуть взяти ЗСУ

Андрій Ганчук
22 вересня 2023, 21:29 оновлено 22 вересня, 21:35
У Сил оборони України є можливість до кінця року повернути території майже в межах 23 лютого 2022 року, вважає військовий експерт Олег Жданов.
Олег Жданов, Кримський міст
ЗСУ можуть зруйнувати Кримський міст, якщо встановлять над ним вогневий контроль - Жданов / Главред

Армія України до кінця 2023 року може силами окремих підрозділів увійти в окупований агресором Росією Крим або вийти на Перекопський перешийок і влаштувати ізоляцію півострова. При вогневому контролі над Кримським мостом ЗСУ зможуть його зруйнувати. У армії хороші шанси вийти до Азовського узбережжя і повернутися на кордони 23 лютого минулого року. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У своєму YouTube-каналі він розповів про те, що ЗСУ навіть за найгіршого сценарію вийдуть на околиці Мелітополя.

"Це один із сценаріїв. Є така можливість. Ми розглядаємо від найпесимістичного, що ми не зможемо далеко заглибитися в оборону противника, але я не вірю, що ми не дійдемо до Токмака", - вважає Жданов.

відео дня

Також експерт припускає, якщо армія України встановить повний вогневий контроль над Кримським мостом, його можна буде зруйнувати.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Крім того, аналітик зробив прогноз, згідно з яким у ЗСУ хороші шанси на розрив "суходільного коридору" до Криму.

"Але сьогодні тенденція розвитку бойових дій підказує, що у нас дуже хороші шанси на те, щоб перерізати "суходільний коридор" до Криму. Практично це буде повернення на 23 лютого 2022 року", - наголосив Олег Жданов.

Коли ЗСУ підуть на Крим

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зробив прогноз про те, що ЗСУ до кінця року вийдуть до Криму. На думку Жданова, у разі падіння фронту РФ на Мелітопольському або Бердянському напрямку Росії загрожує революція.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав, що на Україну чекає битва за Севастополь. На думку Мусієнка, контрнаступ ЗСУ перенесеться на весну 2024-го року.

Україна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот, прогнозує військовий експерт Олександр Коваленко. На його думку, ЗСУ можуть вийти до Азовського узбережжя вже до початку зими.

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новини Мелітополя Токмак Олег Жданов новини Криму війна Росії та України
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