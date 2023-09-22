"У нас дуже хороші шанси": Жданов назвав території, які можуть взяти ЗСУ

У Сил оборони України є можливість до кінця року повернути території майже в межах 23 лютого 2022 року, вважає військовий експерт Олег Жданов.

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ЗСУ можуть зруйнувати Кримський міст, якщо встановлять над ним вогневий контроль - Жданов / Главред

Армія України до кінця 2023 року може силами окремих підрозділів увійти в окупований агресором Росією Крим або вийти на Перекопський перешийок і влаштувати ізоляцію півострова. При вогневому контролі над Кримським мостом ЗСУ зможуть його зруйнувати. У армії хороші шанси вийти до Азовського узбережжя і повернутися на кордони 23 лютого минулого року. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У своєму YouTube-каналі він розповів про те, що ЗСУ навіть за найгіршого сценарію вийдуть на околиці Мелітополя.

"Це один із сценаріїв. Є така можливість. Ми розглядаємо від найпесимістичного, що ми не зможемо далеко заглибитися в оборону противника, але я не вірю, що ми не дійдемо до Токмака", - вважає Жданов.

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Також експерт припускає, якщо армія України встановить повний вогневий контроль над Кримським мостом, його можна буде зруйнувати.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Крім того, аналітик зробив прогноз, згідно з яким у ЗСУ хороші шанси на розрив "суходільного коридору" до Криму.

"Але сьогодні тенденція розвитку бойових дій підказує, що у нас дуже хороші шанси на те, щоб перерізати "суходільний коридор" до Криму. Практично це буде повернення на 23 лютого 2022 року", - наголосив Олег Жданов.

Коли ЗСУ підуть на Крим

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зробив прогноз про те, що ЗСУ до кінця року вийдуть до Криму. На думку Жданова, у разі падіння фронту РФ на Мелітопольському або Бердянському напрямку Росії загрожує революція.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав, що на Україну чекає битва за Севастополь. На думку Мусієнка, контрнаступ ЗСУ перенесеться на весну 2024-го року.

Україна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот, прогнозує військовий експерт Олександр Коваленко. На його думку, ЗСУ можуть вийти до Азовського узбережжя вже до початку зими.

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