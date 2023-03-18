Електрокабель чіпляли на статеві органи: в ООН розповіли про тортури українських полонених окупантами

Найжорсткішим тортурам, за даними комісії ООН, піддавалися українські військові та колишні військові.

Російські окупанти струмом катували українських військовополонених / колаж фото Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупанти жорстко катували полонених українців. Їх жорстоко били, застосовували удари струмом і навіть ґвалтували. Про жахи стало відомо з доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

Найжорсткіші тортури росіяни застосовували до українських військових і до їхніх рідних. Це зачіпало навіть колишніх військових. Найчастіше тортурам піддавалися місцеві чиновники, правоохоронці, цивільні з проукраїнською позицією та працівники Запорізької АЕС.

"Тортури зазвичай поєднувалися з тривалими допитами. Жертвам часто зав'язували руки або надягали наручники, зв'язували ноги, закривали очі капюшоном або зав'язували стрічкою, одягали мішки або щось з речей на голову", - йдеться в повідомленні.

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Українських військовополонених окупанти називали "нацистами", "фашистами" і "терористами". Через це їх змушували проходити своєрідну "сесію з денацифікації". Саме так ворожі солдати і називали тортури. Росіяни били українців прикладами і кийками, застосовували електрошокери, гвалтували і залишали на холоді, де вони були змушені знаходиться досить тривалий проміжок часу.

Українських військовополонених, яких ворожі солдати відвозили безпосередньо в місця ув'язнення, катували "по-особливому". Окупанти влаштовували для українців так званий "дзвінок Путіну", коли під час тортур застосовувалася електрика.

"Одним з таких методів було ураження електричним струмом за допомогою військового телефону, відомого як "тапік", підключеного до електричного кабелю з затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Нападники називали це "дзвінком Леніну" або "дзвінком Путіну", - йдеться в доповіді.

Звільнений британець Ейден Аслін розповів про жахливе ставлення та умови, у яких йому довелося виживати, перебуваючи в полоні у так званій "ДНР". За його словами, російські окупанти змушували полонених щоранку співати гімн Росії, били їх та різали ножем.

Нагадаємо, псковський десантник, який потрапив у полон до захисників України, зізнався, що військове командування наказало окупантам не брати у полон українських військових. Їм сказали одразу розстрілювати захисників України, при цьому не має значення, зі зброєю вони чи без. Стріляти сказали навіть по тих, хто добровільно здається у полон.

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