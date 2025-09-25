Окупанти атакували Чернігів, під ударом критична інфраструктура - деталі

Жителів міста закликали перебувати в безпечних місцях.

Атака дронів на Чернігів

Коротко:

Росія атакувала Чернігів дронами

Удар припав по критичній інфраструктурі міста

Мешканців закликали зробити запаси води

Країна-агресор Росія вдень у четвер, 25 вересня, завдала дронового удару по критичній інфраструктурі міста Чернігів. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Він написав, що Чернігів перебуває під атакою.

"Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста. Перебувайте в безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Чернігівводоканал закликали мешканців міста зробити запаси води.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко також повідомив, що росіяни атакують критичну інфраструктуру Чернігова.

Варто додати, що о 13:15 Повітряні сили попередили про загрозу дронів для Чернігова та околиць. Там також закликали місцевих перебувати в укритті. Через годину про небезпеку для міста попередили повторно.

Перебої зі світлом у Чернігові

В Чернігівобленерго заявили, що після 14 години ворог атакував Чернігів.

Зазначається, що наразі без електропостачання близько 29 тисяч споживачів міста та частково Чернігівського району.

"Наслідки пошкоджень та обсяг необхідних відновлювальних робіт уточнюються, а енергетики починають оперативне перезаживлення", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ по енергетиці

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що росіяни намагатимуться вразити об’єкти енергетичної інфраструктури України.

За його словами, сценарій "енергетичного тиску" на Україну окупанти не відкидають.

"Вони (росіяни, - ред.) будуть намагатися масштабувати удари саме за допомогою дронів. Проте Україна вже адаптувалася до цього виду загрози, тому масштабні енергетичні удари не мають таких руйнівних наслідків", - зауважив він.

Російські атаки - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Україні з повітря. У Харківській та Запорізькій областях спалахнули пожежі. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя двоє людей загинули, п'ятнадцять - поранені.

Увечері у вівторок, 23 вересня, Харків зазнав атаки ворожих безпілотників. За відомою інформацією, обстріл спричинив наслідки для міської інфраструктури та населення.

Крім того, російські загарбники у ніч на суботу, 20 вересня, атакували Україну ракетами і дронами. Під час атаки було влучання у багатоповерхівку в Дніпрі, там спалахнула пожежа.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

