Окупантів вибивають з Харківщини: у британській розвідці показали карту бойових дій

ЗСУ дали відсіч окупантам на Харківщині / Reuters

Збройні Сили України чинять запеклий опір російським окупантам. На харківському напрямку українські захисники зуміли звільнити кілька населених пунктів.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, на Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує частково блокувати Харків і обстрілювати його зі ствольної та реактивної артилерії.

Окремі підрозділи 1-ї танкової і 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу і повітряно-десантних військ ведуть наступальні і штурмові дії південніше Ізюма. Противник проводить повітряну розвідку позицій і заходи з організації вогневої підтримки наступу і організації логістичного забезпечення угруповання.

Звернемо увагу, що за даними британської розвідки, на 59-й день війни окупаційні війська РФ продовжують спроби захоплення нових територій.

"Великобританія і наші союзники засуджують неспровоковану і умисну війну російського уряду проти України", - наголошується в тексті публікації іноземного відомства.

/ @DefenceHQ

При цьому опублікована нова карта бойових дій. На ній позначено, що окупанти вже не контролюють територію навколо Харкова, при цьому там тривають бойові зіткнення.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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