Потужний контрудар ЗСУ під Харковом: орків вибили з трьох населених пунктів

ЗСУ перейшли в контратаку на Харківщині / Макс Левін

В результаті успішного контрнаступу Збройним силам України вдалося вибити російських окупантів з трьох населених пунктів у Дергачівському районі Харківської області.

Як розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ЗСУ перейшли в контрнаступ і вранці почали наступальні операції.

"Протягом дня тривали запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району і закріпилися на позиціях!", - додав Синегубов.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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