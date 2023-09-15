Окупантів вибивають з Кліщіївки: у ЗСУ новий прорив на Донбасі

Українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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ЗСУ просуваються на Донбасі / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Сили оборони мають частковий успіх в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

Українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Про це йдеться в новому зведенні в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення штурмових дій сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області", - повідомили в Генштабі.

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Що відомо про бої за Кліщіївку

Відзначимо, що раніше про звільнення Кліщіївки Донецької області розповіли в Telegram полку імені Калиновського ЗСУ.

Однак потім повідомлення було видалено і в акаунті полку з'явилася інформація про те, що бої за Кліщіївку ще тривають.

Раніше повідомлялося, що сапери привели до успіху ЗСУ під Роботино: лежачи розчищали дорогу і самі штурмували. Головною рушійною силою звільнення Роботино на Запоріжжі стала не західна бронетехніка, а сапери, що розчищали шляхи для цієї техніки і піхоти.

Нагадаємо, речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про те, скільки ракет залишилося у російських окупантів. У Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет, ніж було в 2022 році.

Нещодавно ЗСУ звільнили з важкими боями село Роботине Запорізької області, що дозволило захисникам прорвати першу лінію оборони окупантів.

Однак через щільно вибудуваної оборонної мережі росіян, зокрема мінування територій, просування ЗСУ суттєво уповільнене. Крім того, бійці визнають, що загарбники намагаються з боями повертати під контроль втрачені позиції.

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