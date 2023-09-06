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Новий пакет допомоги: США передають Україні снаряди зі збідненим ураном

Ангеліна Підвисоцька
6 вересня 2023, 21:19 оновлено 6 вересня, 21:25
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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів.
ВСУ, Пентагон
США виділили Україні новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 93-тя ОМБр Холодний Яр

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Це вже 46-й пакет допомоги США. Пакет допомоги буде містити боєприпаси зі збідненим ураном і не тільки:

  • 120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams;
  • обладнання для систем протиповітряної оборони;
  • додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 81-мм мінометні системи та боєприпаси;
  • важкі протитанкові керовані ракети TOW, а також протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • більше 3 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
  • тактичні аеронавігаційні системи, а також системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання;
  • боєприпаси для руйнування перешкод, запчастини та інше польове обладнання.

Військова допомога Україні

США передадуть Україні бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. Передача снарядів відбудеться вже найближчим часом. Про це заявили американські чиновники.

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Корупційні скандали в Україні є серйозним ударом по репутації та суттєво впливають на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї Києву. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Видання Bild назвало причини, які стримують Берлін в постачанні Україні крилатих ракет Taurus.

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війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії
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