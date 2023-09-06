Новий пакет допомоги: США передають Україні снаряди зі збідненим ураном

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів.

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США виділили Україні новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 93-тя ОМБр Холодний Яр

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Це вже 46-й пакет допомоги США. Пакет допомоги буде містити боєприпаси зі збідненим ураном і не тільки:

120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams;

обладнання для систем протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

81-мм мінометні системи та боєприпаси;

важкі протитанкові керовані ракети TOW, а також протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

більше 3 мільйонів патронів для стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи, а також системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання;

боєприпаси для руйнування перешкод, запчастини та інше польове обладнання.

Військова допомога Україні

США передадуть Україні бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. Передача снарядів відбудеться вже найближчим часом. Про це заявили американські чиновники.

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