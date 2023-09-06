Звільнення Криму стане ключем до зникнення Путіна - експерт

Олександр Сотник переконаний, що після звільнення Криму може закінчитися війна.

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Путіна не стане після того, як ЗСУ звільнять Крим / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін не зможе всидіти у своєму кріслі, якщо російські окупанти будуть розгромлені на фронті в Україні. Саме звільнення Криму є ключем до фізичного зникнення Путіна. Про це під час чату на Главреді заявив журналіст і публіцист Олександр Сотник.

Він переконаний, що це стане ключем ще й до закінчення війни.

"У Криму заритий ключ до перемоги і закінчення війни. Кримське питання - це особистий проект Путіна, до якого він хотів додати всю Україну. Не вийшло ... Крим - це те, з чого все почалося, їм же все повинно і закінчитися. Як тільки ЗСУ повернуть Крим, все стане зрозуміло, і з Путіним теж", - сказав Сотник.

Експерт додав, що Путін не так тримається за Донбас, як за Кримський півострів.

"Донбас - це не та територія, в нього потрібно вкладати і вкладати, це прірва. А от решта території України з Дніпром, Одесою та Києвом – це інша справа. Навіть російські пропагандисти говорили, що були готові відмовитися від західної України, їм це не треба. А ось вихід до моря, Одеса, Дніпро, Харків, Київ – це так", - додав Сотник.

Дивіться відео з чатом Олександра Сотника на Главреді:

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв. На думку українського гаранта, роззброєння російських окупантів на півострові можна буде провести політичним шляхом.

ЗСУ до кінця року вийдуть до Криму, вважає військовий експерт Олег Жданов. На думку аналітика, вже в рамках поточного контрнаступу українські війська зможуть вийти до Азовського узбережжя, після чого потрібно буде заходити на Кримський півострів.

ГУР висадив десант у Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Військова розвідка здійснила свої маневри на День Незалежності України - 24 серпня. Бійцям вдалося виконати усі поставлені завдання.

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