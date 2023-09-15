РФ може готувати ракетний удар: у ПС попередили про небезпеку і розкрили деталі

У РФ виробництво ракет триває, попередив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат розповів про запас ракет у РФ / колаж: Главред, фото: АрміяInform , warfor.me

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про те, скільки ракет залишилося у російських окупантів.

У Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет, ніж було в 2022 році. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону новин.

"Треба уточнити, що ракет (у Росії - ред.) менше станом на осінь 2023-го року в рази, ніж було станом на 2022 рік", - зазначив представник ПС ЗСУ.

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Разом з тим він звернув увагу на те, що в РФ виробництво ракет триває, при цьому в них досі присутні західні комплектуючі.

"І в ракетах, і в "Шахедах"... і західні ЗМІ теж це підкреслюють, що як би не працювали санкції, все одно Росія продовжує отримувати комплектуючі для ракет", - додав Ігнат.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати від США далекобійні ракети c касетними боєголовками. Адміністрація Байдена прагне посилити ЗСУ, оскільки український тиск на російські війська демонструє ознаки прогресу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія в обхід санкцій виробляє удвічі більше ракет, ніж до 2022 року. Росія в обхід санкцій виробляє вдвічі більше ракет, ніж до 2022 року.

У повітряних силах розповіли, як РФ атакувала Україну вночі 11 вересня. Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів перші подробиці нічної атаки по Україні: скільки і звідки РФ запустила іранські дрони моделі "Шахед".

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