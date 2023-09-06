Україна отримає від США 25 мільярдів доларів: у Сенаті назвали терміни

Очікується, що Україна отримає додаткову допомогу до кінця вересня.

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Україна отримає від США 25 мільярдів доларів / Колаж: Главред, фото: ОП, US Department of Defense

США планує додатково виділити Україні 25 мільярдів доларів допомоги. Очікується, що верхня палата парламенту схвалить фінансування вже до кінця вересня. Про це заявив лідер республіканської меншини в Сенаті Мітч Макконнелл, повідомляє Politico.

Він переконаний, що зараз Сенат не повинен розслаблятися в питанні допомоги України, адже російський диктатор Володимир Путін несе величезну загрозу.

Макконнелл додав, що члени вищої палати парламенту продемонструють підтримку, коли приймуть додаткові асигнування для України.

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Що відомо про допомогу

У серпні цього року стало відомо про те, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити виділення 40 мільярдів доларів, включаючи 24 мільярди допомоги для України. Про це повідомляв Голос Америки.

У цю суму також входить:

9,5 мільярда на військову техніку для України та поповнення запасів американської військової техніки, вже відправленої до Києва,

3,6 мільярда на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки України,

7,3 мільярда на економічну, гуманітарну допомогу та безпекову допомогу Україні та іншим постраждалим країнам,

1 мільярд доларів пропонується відправити на зміцнення стратегічного партнерства з країнами, що розвиваються,

200 мільйонів доларів на посилення опору африканських країн впливу російської групи "Вагнер".

Зазначалося, що цей запит охоплює потреби першого кварталу 2024 фінансового року. Востаннє Палата представників і Сенат США схвалили допомогу Києву в розмірі 48 мільярдів доларів у грудні. Вона була розрахована на весь поточний фінансовий рік, який закінчується 30 вересня.

Військова допомога Україні

США передадуть Україні бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. Передача снарядів відбудеться вже найближчим часом. Про це заявили американські чиновники.

Корупційні скандали в Україні є серйозним ударом по репутації та суттєво впливають на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї Києву. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Видання Bild назвало причини, які стримують Берлін в постачанні Україні крилатих ракет Taurus.

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