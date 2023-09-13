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Сапери привели до успіху ЗСУ під селом Роботине: лежачи розчищали дорогу і самі штурмували - The Times

Дмитро Відоменко
13 вересня 2023, 21:43 оновлено 13 вересня, 22:00
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Головною рушійною силою звільнення села Роботине на Запоріжжі стала не західна бронетехніка, а сапери, що розчищали шляхи для цієї техніки і піхоти.
Сапер, ВСУ
Сапери ведуть розмінування буквально ниць, пише The Times / колаж Главред, фото УНІАН

Головною рушійною силою звільнення стратегічно важливого населеного пункту Роботине в Запорізькій області стала не бронетехніка від західних союзників, а українські сапери, які на колінах або лежачи розчищали шляхи для техніки і піхоти. Про це повідомляє легендарне британське видання The Times, яке зробило репортаж про контрнаступ ЗСУ.

Журналісти пишуть, що їм доводиться стикатися з масштабними мінними полями окупантів шириною до 500 метрів – ворог комбінує різні міни і пастки і робить "гамбургери" відразу з трьох протитанкових мін.

25-річний сапер 47-ї бригади ЗСУ Артур розповів журналістам. що біля Роботине сапери працювали так, як ніколи раніше. Як тільки їх БМП Bradley зупинилася біля села і штурмовики кинулися до перших будинків, ворог відкрив щільний вогонь із засідки.

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Сапери приєдналися до штурмовиків і разом атакували окопи противника, розповів 41-річний Стрілець Bradley з позивним "Морок". Тоді майже вся техніка вийшла з ладу – один "Бредлі" підірвався на міні, а машину розмінування УР-77 знищила ворожа артилерія.

"Сапери були відчайдушними - вони бігли вперед з нами, кидаючи в російські окопи саморобні гранати, які зробили з пляшок енергетиків і вибухівки. Сьогодні без саперів ми нікуди", - сказав "Морок".

"Ми всі хотіли, щоб наступ йшов швидше. Але не уявляли, наскільки великими будуть мінні поля, як густо вони покриті мінами. Все заміновано. Поля, ліси, уламки транспортних засобів, траншеї – все. Так що ми стали головними солдатами війни, (працюємо – Главред) за викликом, як доставщики піци",-жартівливо каже 49-річний сапер 47-ї бригади з позивним "Дід".

Сапери ведуть розмінування буквально ниць, пише The Times. Вони прокладають шлях піхотинцям прямо до ворожих окопів. А потім самі стрибають в окопи і теж вступають в бій. Адже іноді окупанти мінують навіть власні траншеї.

Контрнаступ ВСУ

Контрнаступ Збройних сил триває вже третій місяць. Протягом літа українським військам вдалося значно просунутися на Сході та Півдні України.

Нещодавно ЗСУ звільнили з важкими боями село Роботине Запорізької області, що дозволило захисникам прорвати першу лінію оборони окупантів.

Однак через щільно вибудуваної оборонної мережі росіян, зокрема мінування територій, просування ЗСУ суттєво уповільнене. Крім того, бійці визнають, що загарбники намагаються з боями повертати під контроль втрачені позиції.

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сапери війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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