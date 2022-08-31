У Харкові пряме влучання в житловий будинок, є постраждалі/ Telegram, "Суспільне"

Під час обстрілу центру Харкова у ніч на середу, 31 серпня, російські загарбники влучили у житловий будинок.

Після влучання почалася пожежа. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Він зазначив, що внаслідок цього є постраждалі.

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"Приліт у Київському районі, у центрі міста. Пряме влучення в житловий будинок. Пожежа. Є інформація про постраждалих", – написав Терехов.

Інформацію про постраждалих також підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він повідомив, що внаслідок обстрілу Київського району міста, за попередніми даними, постраждали дві людини.

Повідомлялося, що запуск ракети відбувся з російського Бєлгорода.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, Росія вранці у вівторок, 30 серпня, обстріляла центральну частину Харкова з артилерії. Внаслідок атаки окупантів є загиблі та постраждалі. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синьогубова, щонайменше п'ятеро людей загинули, ще семеро – поранено.

Також увечері в неділю, 28 серпня, росіяни вкотре били по Харкову. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, ракети влучили по центру міста.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ обов'язково звільнять усі окуповані населені пункти Харківщини від російських військ, а сам Харків ніколи не стане містом чорних спалених вікон.

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