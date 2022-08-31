Бійці ЗСУ "покришили" елітний загін спецпідрозділу Росгвардії - ВВС

Загін бійців Росгвардії знищений в Україні / Facebook/rosgvard

Бійці Збройних сил України знищили щонайменше 18 спецпризначенців елітного підрозділу Меркурій окупантів РФ з Росгвардії.

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, вдалося підтвердити ліквідацію щонайменше 10 співробітників Росгвардії зі Смоленська.

Відзначається, що раніше ветеранська організація з російської Пензи опублікувала відео, на якому показаний меморіальний куточок в розташуванні 26 загону спецназу Меркурій. При цьому на столі виставлені фотографії 18 спецназівців з чорними поминальними стрічками, поруч лежать дві гвоздики.

Видео дня

Уточнюється, що до цього українські журналісти повідомили про артобстріл розташування Меркурія в Харківській області, в ході якого загін, імовірно, зазнав втрат.

Бі-бі-сі вдалося підтвердити імена 10 загиблих спецназівців РФ, серед них:

майора Віктора Слушкіна;

старшого прапорщика Олександра Вишнякова;

прапорщика Павла Степаненко;

сержанта Максима Трегубенко;

єфрейтора Ярослава Сімакова;

лейтенанта Микити Цвіренка;

старшого лейтенанта Анатолія Єжова.

Видання додає. Що фотографії восьми з 18 спецназівців (тобто 40% передбачуваних загиблих з Меркурія) впізнати поки не вдалося.

Нагадаємо, раніше радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у Facebook повідомив про те, що під час удару українських військових по базі окупантів у Херсоні, міг загинути полковник Росгвардії Олександр Нечипуренко.

"Вчора в Херсоні міг загинути полковник Росгвардії Олександр Нечипуренко. Чекаємо підтвердження інформації", - написав він.

За словами Хланя, на те, що хтось із "віпів" російської армії постраждав однозначно вказує те, що "паніки і швидких у орків було аж надто багато".

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