Бійці ЗСУ "покришили" елітний загін спецпідрозділу Росгвардії - ВВС

Знищено щонайменше 18 спецназівців елітного підрозділу Меркурій.
Бійці Збройних сил України знищили щонайменше 18 спецпризначенців елітного підрозділу Меркурій окупантів РФ з Росгвардії.
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, вдалося підтвердити ліквідацію щонайменше 10 співробітників Росгвардії зі Смоленська.
Відзначається, що раніше ветеранська організація з російської Пензи опублікувала відео, на якому показаний меморіальний куточок в розташуванні 26 загону спецназу Меркурій. При цьому на столі виставлені фотографії 18 спецназівців з чорними поминальними стрічками, поруч лежать дві гвоздики.
Уточнюється, що до цього українські журналісти повідомили про артобстріл розташування Меркурія в Харківській області, в ході якого загін, імовірно, зазнав втрат.
Бі-бі-сі вдалося підтвердити імена 10 загиблих спецназівців РФ, серед них:
- майора Віктора Слушкіна;
- старшого прапорщика Олександра Вишнякова;
- прапорщика Павла Степаненко;
- сержанта Максима Трегубенко;
- єфрейтора Ярослава Сімакова;
- лейтенанта Микити Цвіренка;
- старшого лейтенанта Анатолія Єжова.
Видання додає. Що фотографії восьми з 18 спецназівців (тобто 40% передбачуваних загиблих з Меркурія) впізнати поки не вдалося.
Нагадаємо, раніше радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у Facebook повідомив про те, що під час удару українських військових по базі окупантів у Херсоні, міг загинути полковник Росгвардії Олександр Нечипуренко.
"Вчора в Херсоні міг загинути полковник Росгвардії Олександр Нечипуренко. Чекаємо підтвердження інформації", - написав він.
За словами Хланя, на те, що хтось із "віпів" російської армії постраждав однозначно вказує те, що "паніки і швидких у орків було аж надто багато".
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