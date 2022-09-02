Здавали окупантам координати ЗСУ і паролі блокпостів: у Харкові затримали чоловіка і жінку

Жінка і чоловік у Харкові здавали окупантам координати ЗСУ і паролі блокпостів/ СБУ

У Харкові правоохоронці викрили двох місцевих мешканців, які працювали на користь країни-агресорки РФ, передаючи окупантам секретну інформацію. Жінка і чоловік, що були спільниками, збирали і повідомляли загарбникам інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів і техніки Збройних сил України.

Також вони повідомляли ворогам актуальні паролі, які використовуються на українських блокпостах. Про це розповіли у Службі безпеки України.

Допомагати ворогу вони погодилися з ідеологічних мотивів.

Жінка збирала інформацію про розташування та пересування українських військ, задіюючи свої зв'язки серед харків'ян. У той же час її спільник діставав необхідну інформацію, використовуючи своє службове становище.

"Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових", – йдеться у повідомленні.

Вдома у зловмисників провели обшуки, під час яких правоохоронці знайшли і вилучили засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

"Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", – зазначають в СБУ.

Нагадаємо, у Миколаєві судитимуть подружжя, яке збирало і передавало російським окупантам інформацію про те, де розташовуються українські військові. Після цього в місця розташування бійців ЗСУ прилітали ворожі ракети.

Раніше повідомлялося, що українка, чоловік якої захищає країну на фронті у складі ЗСУ, здавала його позиції російським окупантам. Також вона "зливала" дані про розміщення військових об'єктів та техніки уздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

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