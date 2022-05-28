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Окупація Херсона: відомий легкоатлет розповів, як росіяни рознесли вокзал і погрожували магазинам

28 травня 2022, 07:15

Херсон потерпає не стільки від обстрілів, скільки від терору окупантів. До початку квітня по місту ворог вистрілив лише раз - тоді партизани знищили блокпост.

Херсон
З Херсонської області виїхало багато людей / Фото Кореспондент

Призер чемпіонату світу та Європи зі стрибків у висоту Андрій Проценко розповів, що зараз відбувається у Херсоні, який тимчасово захопили російські військові, і як починалася окупація міста.

Як пише Obozrevatel, Херсон потерпає не стільки від обстрілів, скільки від терору окупантів. До початку квітня по місту ворог вистрілив лише раз - після того, як місцеві партизани знищили російський блокпост.

"На той момент, коли ми виїжджали з Херсона на початку квітня, в нього стрельнули лише один раз. І це були росіяни. Я точною інформацією не володію, але, за чутками, через те, що їхній пост розбивали партизани. І вони, щоби помститися, розгорнули зброю та стрельнули в найближчий будинок, який був", - розповів Проценко.

Нещодавно на залізничному вокзалі в Херсоні місцеві партизани вивісили прапор України.

"Але, правда, сам вокзал зсередини рознесли, дивани розламали, розрізали, стільці розпороти, двері зламано, всі шафи розбито. Що там можна було шукати- незрозуміло. Навіщо так чинити? Щоб нікому не дісталося?", - зазначив легкоатлет.

За його словами, одночасно з ним регіон покинуло багато людей.

"П'ять днів протримався той виїзд на Миколаїв, яким їхали ми. Потім його закрили, але через тиждень з'явився новий маршрут. Він працював більше місяця, і через нього змогло виїхати на українську територію дуже багато людей", - розповідає спортсмен.

При цьому чимало херсонців залишилися в місті через страх за нажите майно. Залишилися і фермери, оскільки не знають, як вивезти техніку.

"Виходить, що всі ті, у кого були якісь гроші, виїхали. Практично всі власники магазинів поїхали, тому що їх змушували вести торгівлю в рублях. І погрожували, мовляв, ви повинні працювати, магазин не повинен бути закритий. Після таких погроз вони зібралися і поїхали. Їх потім шукали, зламували будинки, але їх там вже не було", - говорить він.

За даними Проценка, в деякі залишені господарями квартири заселяються чужі люди, зокрема за наводкою сусідів.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Звільнення Херсона

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив: щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київської області.

Генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової російської агресії, розповів, що бійцям ВСУ під силу звільнити від окупантів Херсон і селище Снигиревка в Миколаївській області ‒ але процес цей буде дуже непростий. Генерал каже, що на вищевказаних ділянках було втрачено оперативно-тактичний час, що і дозволило росіянам зайти на них і окопатися.

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